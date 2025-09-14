L’impegno di Prodi: "Farò tutto il percorso. Ma vinceremo insieme"

Professor Romano Prodi, perché ha scelto di marciare per i diritti delle persone con Alzheimer?

"Partecipare a questa Marcia vuol dire pensare che ci si deve prendere cura delle persone con Alzheimer o demenza. E oggi mi sembra sia necessario che i cittadini pongano grande attenzione e che la politica trovi un rimedio al lento, e spero non inesorabile, impoverimento del nostro Servizio Sanitario Nazionale a carico del quale, sempre più, ci saranno persone anziane. I dati ci dicono che viviamo di più, ma anche che invecchiamo non sempre in buona salute".

Come ha conosciuto l’esperienza dei Caffè Alzheimer?

"Ho conosciuto la Fondazione Maratona Alzheimer attraverso mia moglie che faceva parte del comitato scientifico. Dopo la sua scomparsa sono stato invitato ad alcune iniziative. Ho apprezzato la serietà e la continuità con cui diffondono in tutto il Paese questo modello di assistenza così utile non solo ai malati, ma anche a chi se ne prende cura, per lo più familiari. Flavia diceva che nei quartieri di una città bisogna che vi sia una panchina sulla quale incontrarsi e parlare. Ecco, io credo che i Caffè rappresentino un luogo in cui si può parlare e trovare quell’aiuto e quel sostegno, anche quel conforto, che tanto sono necessari. Inoltre la fondazione, oltre che avvalersi del contributo di insigni ricercatori e medici, ha avviato una serissima valutazione sull’efficacia dei Caffè Alzheimer. Mi sembra che i dati siano confortanti".

Crede siano utili le manifestazioni, come la Marcia di domani a Cesena, che uniscano comportamenti salutari alle campagne di sostegno dei malati?

"Certo. Sport e solidarietà sono un bel binomio e poi medici e scienziati ci dicono che sani e corretti stili di vita sono un valido contrasto alle malattie e all’invecchiamento. E io ai medici ubbidisco ciecamente: a mattine alterne corro sul tapis roulant o all’aperto. Cerco di non saltare questa abitudine perché sento che mi fa bene".

Lei ha un passato da sportivo: in che posizione si piazzerà in questa camminata? Prima o dopo Zuppi?

"Non mi azzarderei mai di tagliare il traguardo davanti a un cardinale, tanto meno se questo è anche il vescovo di Bologna. A parte gli scherzi, questa marcia non è una gara e non vi si partecipa per vincere in solitaria perché davvero questa battaglia la si vince solo insieme. Trovo fantastico che vi partecipino il cardinale Zuppi e il nuovo vescovo di Cesena, monsignor Caiazzo, oltre al sindaco di Cesena, Lattuca. Farò tutto il percorso di 16 chilometri e arriveremo insieme a Cesenatico tranquilli, quando i corridori della mezza maratona avranno già fatto la doccia…".

Simone Arminio