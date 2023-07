L’illusione ottica di uno standard deciso per legge

Maurizio

Sacconi

opposizione si è ritrovata unita (o quasi) sulla proposta di salario minimo per disposizione di legge. Sarebbe una novità per la prassi italiana che ha sempre riconosciuto la contrattazione collettiva quale fonte unica della giusta retribuzione. E la direttiva europea chiede ai Paesi membri di garantirla indifferentemente attraverso leggi o contratti purché quest’ultimi coprano larga parte dei lavoratori. Nel caso italiano, ad una applicazione quasi totalitaria si aggiunge una giurisprudenza costante che impone al datore di lavoro, in assenza di contratto specifico, il rispetto di quello più prossimo. Per decenni tutte le organizzazioni sociali e politiche hanno unanimemente difeso la fonte contrattuale da ogni ingerenza legislativa, considerata un retaggio del corporativismo fascista.

Le libere dinamiche tra organizzazioni datoriali e sindacali sono sempre state ritenute le più idonee a individuare il punto di incontro capace di garantire la effettività dei trattamenti economici diretti e indiretti rispetto al pericolo, talora immanente, della sommersione totale o parziale. Invero, alcuni contratti collettivi dai minimi oggettivamente, a dir poco, discutibili provengono dalla volontà delle parti contraenti di favorire l’emersione di rapporti irregolari. Il nodo vero delle retribuzioni è però, oggi, evitare l’appiattimento su quei minimi. Timore che si accentuerebbe con un minimo di legge. E l’unico modo per far crescere i salari mediani, ovunque le condizioni d’impresa lo consentano, è spostare la contrattazione salariale dal centro ai territori (per le piccole imprese) e alle aziende. Il Paese è diseguale e ogni retribuzione centralizzata, da legge o da contratto, penalizza chi lavora in luoghi dal maggiore costo della vita o dai maggiori profitti. Il salario minimo di legge è quindi solo una illusione ottica.