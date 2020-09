Roma, 10 settembre 2020 - Liliana Segre compie oggi 90 anni, tanti i messggi di auguri giunti alla senatrice a vita da parte del mondo della politica, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato stamane ha telefonato alla donna simbolo della tolleranza, ebrea sopravvissuta all'orrore dei campi di concentramento, formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, e ringraziandola per la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione.

Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il suo 90° compleanno,ringraziandola per la sua preziosa testimonianza contro l’odio e la violenza in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione pic.twitter.com/820320vkRj — Quirinale (@Quirinale) September 10, 2020

Su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto: "Auguri sinceri e calorosi alla senatrice Liliana Segre, la quale ha contribuito nel corso degli anni - con la sua forza morale e la sua testimonianza personale - a mantenere vivo il patrimonio di valori politici, morali e culturali della nostra comunità nazionale. Grazie senatrice Segre. Grazie per l'impegno quotidiano contro ogni forma di indifferenza, di odio, di discriminazione".



Una delle ultime testimoni degli orrori della Shoah, sopravvissuta ad Auschwitz, la Segre ha ricevuto una lettera di auguri di compleanno anche dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati: "Cara senatrice, in occasione della felice ricorrenza del tuo compleanno, desidero esprimerti i miei più sinceri auguri. In questo anniversario importante, colgo l'occasione per esprimerti, ancora una volta, la mia gratitudine per l'impegno, il coraggio e la determinazione che ogni giorno dedichi alla testimonianza, perché nessuno mai possa cadere vittima dell'indifferenza nel ricordo. La memoria è la nostra difesa, la nostra ricchezza, il filo conduttore tra passato e presente. È una risorsa preziosa che va nutrita e preservata per costruire le fondamenta di una società solida, inclusiva, tollerante. Una società dove i giovani, ai quali tu ti rivolgi sempre con orgoglio e affetto, sono gli attori principali. Cara Liliana, tu sei stata e sarai sempre una risorsa preziosa del nostro Paese, un modello di riferimento per ciascuno di noi. Il Senato della Repubblica è orgoglioso di averti tra i suoi banchi".

Liliana Segre è nata a Milano nel 1930, fin da piccola subì le leggi razziali per le sue origini ebraiche e ancora bambina venne espulsa da scuola. A 14 anni venne deportata con il padre Alberto nel campo di concentramento di Auschwitz partendo dal binario 21 della Stazione Centrale di Milano, dove ora sorge il Memoriale della Shoah. Dopo anni di silenzio la senatrice Segre ha iniziato a raccontare la sua storia in diversi incontri pubblici e in particolare a migliaia di studenti di tutta Italia per mantenere viva la memoria di orrori ed errori che non devono essere dimenticati.

"Auguri a Liliana Segre per il suo novantesimo compleanno. E un grazie per il suo insegnamento di coraggio, rispetto e amore", ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sempre sui social un messaggio anche di Nicola Zingaretti, segretario del Pd: "Liliana Segre compie oggi 90 anni. Grazie per aver illuminato le nostre coscienze e le Istituzioni con il suo insegnamento e il suo esempio. Un grande punto di riferimento per tutti gli italiani, soprattutto per le nuove generazioni. A nome di tutti i Democratici, buon compleanno Senatrice Segre!".

"Faccio gli auguri alla senatrice Segre, che oggi compie 90 anni. 90 anni vissuti così sono dei bei 90 anni", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ad 'Agorà' su Rai3.

Altri messaggi sono arrivati anche su Twitter, da parte di Davide Faraone, capogruppo Iv al Senato, che scrive: "Innocente testimone del più indicibile orrore, preziosa custode della memoria, insostituibile maestra di vita e umanità. Tutti in piedi davanti a questa Donna". da Enzo Amendola, ministro Affari europei: "La sua vita, la sua testimonianza e il suo impegno sono un esempio civile che indica la strada giusta". Dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Il 10 settembre 1930 nasceva a Milano Liliana Segre, una donna straordinaria. La sua vita è un'immensa testimonianza di memoria, coraggio e perseveranza, una luce capace di illuminare anche il sentiero più buio.Tanti auguri Liliana, Milano è con te e ti sarà sempre grata". E David Sassoli, presidente del parlamento Ue: "Per noi tutti, oggi, lei è un simbolo di giustizia, pace e tolleranza. Non dimenticherò mai le sue parole all'Europarlamento, lo scorso gennaio. Buon 90° compleanno, Senatrice Segre!".

Su Fb Vincenzo De Luca, presidente regione Campania, scrive: "Donna straordinaria che da' lustro all'Italia. La sua vicenda ha contribuito in maniera determinante a far risvegliare la memoria storica e civile del nostro Paese ed è da esempio per tutti, in particolare per le giovani generazioni. In un'Italia percorsa da episodi di violenza e intolleranza, è ancora piu' importante e ineludibile oggi il richiamo di Liliana Segre, con le sue parole e la sua testimonianza per il rispetto dei valori umani universali. Un grande abbraccio". E il ministro del Sud Peppe Provenzano: "Grazie per dedicare la vita alla tutela delle minoranze e della memoria storica su cosa è stato il razzismo e il nazifascismo. È nostro compito ora impedire che certi mostri della storia possano tornare".

Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, scrive sui social: "Auguri a #LilianaSegre per i suoi 90 anni. Un'amica che ha dato alla scuola un sostegno importante in questi anni, con messaggi di incoraggiamento e speranza per i giovani. Condivido il suo invito: "Cari ragazzi, tocca a voi. Prendete per mano l'Italia".

"Grazie di Resistere. Auguri Senatrice", è invece il messaggio delle Sardine, che riportano un brano dal primo discorso della Senatrice all'Aula del Senato": "Porto sul braccio il numero di Auschwitz e ho il compito non solo di ricordare, ma anche di dare, in qualche modo, la parola a coloro che ottant'anni orsono non la ebbero. Ho conosciuto la condizione di clandestina e di richiedente asilo; ho conosciuto il carcere; ho conosciuto il lavoro operaio, essendo stata manodopera schiava minorile in una fabbrica satellite del campo di sterminio. Non avendo mai avuto appartenenze di partito, svolgerò la mia attività di senatrice senza legami di schieramento politico e rispondendo solo alla mia coscienza. Una sola obbedienza mi guiderà: la fedeltà ai vitali principi ed ai programmi avanzatissimi - ancora in larga parte inattuati - dettati dalla Costituzione repubblicana".

"Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per quanto fa quotidianamente per rendere questo Paese piu' civile", quasto il tweet dell'Anpi.