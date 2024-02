Liliana Resinovich e la seconda autopsia: metodo sperimentale per arrivare alla data di morte?

Trieste, 17 febbraio 2024 – “Mi chiede se per Liliana Resinovich sto cercando un assassino? No, non affronto mai i casi con pregiudizi. Piuttosto cerco elementi che ci consentano di avanzare ipotesi corrette”.

Il generale Luciano Garofano, ex capo del Ris, si occupa del giallo di Trieste come consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly. Il 13 febbraio è stato riesumato il cadavere della pensionata 63enne ritrovata morta il 5 gennaio 2022 in un parco della sua Trieste; due giorni dopo è iniziata la nuova ispezione cadaverica di Cristina Cattaneo, l’antropologa forense del caso di Yara, fra gli altri. Agli esami – i primi di una serie - hanno assistito i consulenti.

Liliana Resinovich, le date del giallo di Trieste

Data della morte: possibile sia usato un metodo sperimentale

Dalla nuova perizia medico-legale ci si aspetta una risposta a quella che il generale Garofano definisce “la domande della domande”, stabilire quando è morta Lilly. Ed è probabile che per arrivare a questo risultato, anche grazie a proposte dei consulenti di parte, si esplori un nuovo metodo sperimentale. Ma su questo scenario, non ci sono altri dettagli.

Le difficoltà di trovare risposte

Le condizioni del cadavere rendono però complesso il lavoro. La data della morte resta cruciale: Lilly è deceduta il 14 dicembre 2021, quando risulta sparita da casa, o due giorni prima di essere ritrovata cadavere, come aveva ipotizzato il primo medico legale? “Come mai il corpo di Liliana Resinovich era così ben preservato – si chiede Garofano -. La cosa si spiega con il microclima o qualcuno l’ha conservato?”.

"Un suicidio molto atipico”

La procura aveva chiesto l’archiviazione per suicidio, il gip l’ha respinta e ha ordinato 25 approfondimenti, tuttora in corso.

"Anche la modalità di ritrovamento del corpo è atipica – ragiona il generale - . Due sacchetti in testa, altri due su tronco e gambe... Sembra davvero singolare". Ma che risposte si aspettano i familiari? “So che è difficile – ammette il fratello Sergio Resinovich – ma spero sia evidenziato che le lesioni sul corpo sono precedenti alla morte. Anche un bambino delle elementari capisce che non può essersele procurate cadendo. Purtroppo questa indagine è partita come suicidio e si è continuato a seguire quella strada. Capire la data della morte sarà fondamentale. Il mio primo consulente medico aveva stabilito che il decesso era avvenuto nel giorno stesso della scomparsa”.