Liliana Resinovich Trieste, l'amico Covalero: perché parlai di bosco e spazzatura

Trieste, 13 giugno 2022 - Liliana Resinovich, domani sono sei mesi dall'inizio del giallo di Trieste. La 63enne sparì da casa la mattina di martedì 14 dicembre. Venne ritrovata cadavere il 5 gennaio, in un boschetto nel parco dell'ex ospedale psichiatrico, nel suo stesso quartiere San Giovanni. Il corpo - senza segni di violenza, ha stabilito l'autospia - era rannicchiato in due sacchi neri, di quelli che si usano per i rifiuti. Un dettaglio che è parso subito irrituale per chi non crede al suicidio. Un dettaglio che

"Scompenso cardiaco acuto", la causa di morte in un'inchiesta rimasta senza indagati. Sono stati mesi di ipotesi e anche di veleni. Sotto i riflettori sono finiti in tanti. Tra questi sicuramente c'è Fulvio Covalero, che aveva conosciuto Lilly da ragazza.

Signor Covalero, lei da subito ha temuto che Liliana Resinovich fosse morta. Ha anche aggiunto: non voglio che sia in giro come spazzatura. Perché l’ha pensato? Lilly è stata trovata proprio in due sacchi neri, di quelli che servono per i rifiuti.

"Non ho mai nominato i sacchi dei rifiuti. Ho dertto, voglio che sia sepolta degnamente e non sia lasciata in giro come spazzatura. Se Liliana è stato uccisa, o meglio se la sua morte è stata provocata accidentalmente come io credo, è chiaro che il corpo non poteva essere abbandonato nelle vie principali di Trieste o in periferia".