Trieste, 11 gennaio 2022 - Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich. Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento Liliana, di 63 anni, pensionata, era scomparsa il 14 dicembre scorso.

L'amico Fulvio Covalero, che ha organizzato anche una camminata silenziosa in sua memoria, non è sorpreso. "Quello del riconoscimento era solo un dettaglio. Ora abbiamo l'ufficialità. A questo punto mi aspetto che ci sia un’incriminazione. Escludo che Lilly si sia suicidata. Chi l'ha coperta con i sacchi l'ha fatto come in un ultimo gesto di pietà. Chi l’ha coperta l’ha uccisa. Non ho dubbi che sia stata uccisa".