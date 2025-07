Liliana Resinovich, la testimone e gli ultimi spostamenti del 14 dicembre 2021

Trieste, 30 giugno 2025 - Iva, la testimone nel giallo di Trieste. Ha raccontato alla polizia di aver visto passare Liliana Resinovich davanti alla sua bottega di frutta e verdura in via San Cilino, nel quartiere San Giovanni, la mattina del 14 dicembre 2021, prima delle 9 del mattino. Siamo nel giorno della scomparsa e –secondo la consulenza Cattaneo – anche della morte. La testimonianza è un elemento centrale in mezzo a due riprese delle telecamere, prima in via Damiano Chiesa, davanti alla scuola di polizia, e poi in piazzale Gioberti, il capolinea degli autobus. Dove le tracce della 63enne, che sarà poi ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico, si perdono per sempre.

"Ricordo di aver visto passare la signora, che ho riconosciuto perché è una mia cliente", ha dichiarato a verbale la commerciante. Inconfondibile il ciuffo chiaro, l'ha notato perché "aveva lo sguardo rivolto verso il basso", "sembrava triste e pensierosa".

"Pochi secondi, ma pochi secondi sono anche lunghi", riflette la testimone al telefono con Quotidiano.net. Eppure, ancora oggi, c'è chi avanza l’idea che Lilly non sia mai uscita di casa. "Mi ricordo bene com'era vestita, era una persona che veniva in negozio regolarmente, la conoscevo - ripete oggi Iva -. Era generosa e gentile. Una volta mi ha regalato una foto, l’aveva fatta a me e a mio figlio, per il Carnevale”.

Lilly aveva quella passione, la condivideva con il marito Sebastiano Visintin, oggi indagato per il suo omicidio.

"Ricordo che d’estate veniva spesso a comprare della frutta per fare la macedonia al marito, così lei diceva. Nominava spesso il marito”, un altro passaggio che era stato messo a verbale dalla testimone il 5 gennaio 2022, il giorno del ritrovamento del corpo.

A gennaio di tre anni fa, alla domanda della polizia: è sicura del giorno e dell’ora in cui ha visto la signora Resinovich, Iva non aveva avuto dubbi. “Sì, sono sicura”. E aveva spiegato: “Martedì 14 ero contenta di aver finito presto i lavori preparatori della mattina in negozio, pronta ad accogliere i clienti con calma. Quando ho visto la notizia sul giornale sabato 18 dicembre ho subito detto, “ma io ho visto questa signora questa settimana”.