“Io e Lilly”, la verità di Sterpin. Scintille con Visintin fuori dall’aula

Trieste, 24 giugno 2025 – Ma qual era il legame tra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin? E quando era iniziato? “Ho ripetuto quello che ho sempre detto in tutti questi anni”, ha dichiarato l’86enne ieri, mentre usciva dal tribunale di Trieste, dopo oltre 5 ore di incidente probatorio che ha ‘cristallizzato’ il racconto.

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, durante la trasmissione 'Porta a Porta' condotta da Bruno Vespa, Roma, 04 marzo 2025. ANSA/ETTORE FERRARI

“Rispetto per Lilly”, era sbottato incrociandolo Sebastiano Visintin, il marito oggi indagato per omicidio. Il riferimento era a tante dichiarazioni fatte in tv, a certi dettagli un po’... così.

Il battibecco è stato raccolto dalle telecamere che affollavano l’ingresso del tribunale. E sono state scintille a distanza. “Quel giorno la cercavano tutti tranne uno”, lo ha ripagato l’ex maratoneta. Quell’“uno” era diretto a Visintin. L’accusa: solo a tarda sera, spronato dai vicini di casa Gabriella e Salvatore, ’Seba’ era andato a fare denuncia di scomparsa in questura.

All’incidente probatorio ha partecipato anche la procuratrice Patrizia Castaldini che si è insediata a maggio. Dunque una protagonista nuova sulla scena di questo giallo, come il pm e il gip, Ilaria Iozzi e Flavia Mangiante.

“Sterpin ha risposto con lucidità, genuinamente e soprattutto senza risentimento, questa è la cosa più importante”, la sintesi del suo avvocato, Giuseppe Squitieri. Ieri l’86enne avrebbe descritto un legame lungo una vita. Il legale risponde al telefono mentre il suo cliente è accanto a lui. Alla domanda se si sia pentito di certi dettagli raccontati alla stampa, Sterpin dice di spinta: “Non ho detto niente di male”. E Squitieri chiude il caso, “non cerchiamo polemiche”. Il tono è pacato, uno stile davvero raro in questa vicenda.

Avvocato, ma allora che cosa ci consegna questo incidente probatorio, in attesa degli altri esami - su cordini, braccialetti, fibre, suyole delle scarpe - disposti dal pm? “Non ci dovevamo aspettare il coniglio estratto dal cilindro – è l’analisi di Squitieri -. Si doveva cristallizzare il racconto. Le dichiarazioni fatte all’inizio da Sterpin, in questura? Come se non fossero mai esistite”.

“Io sono rimasto vedovo da un anno e Liliana, circa quattro mesi fa, si era offerta di venire a darmi una mano nelle faccende domestiche quasi ogni martedì, ed avevamo intrapreso una relazione sentimentale che si concretizzava quasi esclusivamente di martedì”. Questo si legge nel verbale del 15 dicembre 2021. Nella stessa circostanza, l’uomo aveva anche raccontato che la conoscenza con Lilly risaliva a 40 anni prima, aveva spiegato che si incontravano agli eventi sportivi - quasi una didascalia delle vecchie foto scattate da Visintin e agli atti dell’inchiesta, i famosi 5 hard disk - e che “era nostra intenzione formalizzare il rapporto ma so che Liliana stava aspettando il momento opportuno per parlarne con il marito”. E lo avrebbe fatto, secondo Sterpin, il 16 dicembre, data simbolica, “la considerava come il giorno in cui ci siamo messi assieme la prima volta, 40 anni fa”.

Nelle 5 ore di domande rivolte a Sterpin dal pm ma anche da Paolo e Alice Bevilacqua, avvocati di Visintin, si è tornati anche sul rapporto tra marito e moglie. E l’86enne ha ripetuto quel che aveva già messo a verbale. “Non so di dissidi e discussioni ma il rapporto matrimoniale tra i due era finito già da un po’ di tempo”, erano state le parole pronunciate all’epoca.

Insomma “nulla di nuovo”, secondo Squitieri. Ma nel caso Resinovich, 4 anni dopo, continua ad aleggiare un dubbio su tutti. Se davvero la 63enne è stata uccisa la mattina della scomparsa, il 14 dicembre 2021 - questa è la conclusione della consulenza Cattaneo -, com’è possibile che il cadavere si sia conservato così bene per 22 giorni nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, dove il corpo è stato ritrovato nel pomeriggio del 5 gennaio 2022?