Liliana Resinovich, il gip dispone nuove indagini

Trieste, 13 giugno 2023 – Il caso Resinovich non è chiuso: il gip del tribunale di Trieste ha disposto infatti nuove indagini sulla vicenda di Liliana, 63 anni, scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico della città, non lontano dalla sua abitazione. Il cadavere era chiuso in due sacchi, infilati uno dai piedi, l’altro dalla testa. Quest’ultima avvolta in due sacchetti di plastica,stretti al collo.

La procura, convinta del suicidio, aveva chiesto l’archiviazione delle indagini, la famiglia voleva ulteriori approfondimenti investigativi e tecnici, concessi alla fine dal gip Luigi Dainotti.

Il 5 giugno scorso Dainotti aveva sentito le parti in udienza preliminare, quindi si è riservato la decisione, comunicata oggi.

All’esterno del tribunale, lunedì scorso, parenti e amici di Liliana chiedevano “verità” con cartelli e slogan. “Questa donna è stata scaricata come un giocattolo rotto in un freddo prato”, il “suo viso era quello di un pugile a fine incontro, tante erano le lesioni”, ha detto uscendo dall’aula il legale della famiglia, Nicodemo Gentile. "Se proprio voleva suicidarsi, poteva farlo a chilometro zero, a casa sua”.

I parenti chiedono accertamenti m edico legali sulle lesioni, esami che dicano se ci sia stato un “congelamento del corpo”, accertamenti sui dna repertati “che non sono stati messi a confronto”.

All’udienza non era presente il marito di Lilly, Sebastiano Visintin. “Sarebbe stato logico che ci fosse – ha commentato il fratello della vittima Sergio Resinovich – ma sono sincero, io non volevo vederlo. C'era invece l'amico della donna, Claudio Sterpin: “Se fosse stata viva dopo il 14 dicembre 2021 avrebbe fatto di tutto per avvertirmi o avvertire Sergio. Il suicidio non è nemmeno una verità di plastica, e poi, con quelle modalità...”. C’è stata una “messa in scena”, che non “può essere stata fatta da una sola persona”.