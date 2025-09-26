Liliana Resinovich, parla la genetista Marina Baldi: “Giusto concedere una perizia terza”

Trieste, 26 settembre 2025 - Il caso Liliana Resinovich il 18 novembre approda in Cassazione: la prima sezione della Suprema Corte ha fissato per quel giorno l'udienza sul ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore con la figlia Alice di Sebastiano Visintin, marito della vittima indagato per omicidio nella nuova inchiesta. I legali avevano chiesto una perizia terza, dopo due consulenze dagli esiti opposti, ma il gip aveva bocciato la richiesta, definendola "ultronea". Bevilacqua nel ricorso definisce quella decisione “abnorme”.

Marina Baldi, genetista che ha attraversato tanti importanti casi di cronaca del Paese, da Pasolini a via Poma all'Olgiata. Lei è consulente della nipote di Lilly, Veronica, in parole povere 'sta dall'altra parte'. Cosa pensa della richiesta avanzata dalla difesa di Visintin?

"Premessa: ho letto entrambe le consulenze e sono molto più convinta della seconda, quella firmata dal team Cattaneo. Mi sembra anche più dettagliata. Ma concordo sul fatto che per condannare qualcuno o per lo meno per portarlo a processo, devi avere delle sicurezze. Quindi un parere terzo ci vuole. Perché fino ad oggi uno dice bianco e l'altro dice nero".

Marina Baldi, genetista: si è occupata (anche) di tanti cold case

La prima consulenza di Costantinides ipotizzava il suicidio; la seconda invece parla di omicidio. A suo parere, senza una perizia terza, il diritto alla difesa è garantito?

"Mi sembra che la difesa sia comunque ben tutelata, mi sembra che l'indagato sia ben tutelato. Ma questa è una tutela maggiore, quindi a mio parere andrebbe accordata".

Nel frattempo a settembre sono cominciati nuovi accertamenti chiesti dal nuovo pm, dai cordini alle suole delle scarpe al braccialetto 'greco' ai maglioni. Che cosa ci possiamo aspettare, dopo tutto questo tempo?

"Io penso molto poco. Se troviamo tracce biologiche del marito sarebbero poco significative perché viveva insieme alla vittima. Tracce biologiche di terzi? Allora potrebbero avere un significato. Dna, formazioni pilifere che non ci dovrebbero essere, che non appartengono agli inquirenti e nemmeno al medico legale, un riesame del giubbotto... Staremo a vedere".

Lei ha attraversato da scienziata grandi fatti di cronaca. Attorno al caso di Liliana Resinovich sono nati molti gruppi anche sui social che seguono e commentano la vicenda giorno per giorno. Sorpresa?

"Capita sempre, per tutti i casi. Perché c'è un'identificazione delle persone nei fatti di cronaca nera e giudiziaria. E soprattutto c'è un'identificazione che definirei sinistra con chi commette i reati. Ci sono gruppi che difendono chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato. Questa cosa un po' mi preoccupa. Comunque l'opinione pubblica ha bisogno di partecipare. Sicuramente parlare tanto di un caso e dare molti dettagli non aiuta". Noemi Procopio, scienziata tra i consulenti di Visintin, sta conducendo un esperimento con colleghi Usa per verificare l'ipotesi del congelamento. Resta il rebus del cadavere di Lilly così ben conservato che per la consulenza Cattaneo è sempre rimasto nel bosco, per 21 giorni. Anche voi avete avanzato perplessità su questo.

"Vero, però questa conclusione alla fine è stata argomentata. Io non faccio quel lavoro, magari avranno ragione i consulenti. Ma capisco anche chi vuole andare più a fondo. Staremo a vedere che tipo di sperimentazione faranno. Credo sia molto difficile riuscire ad avere una stessa identica condizione di quei 21 giorni, al di là del fatto che sono trascorsi anni, e non è così facile riprodurre anche un micro ambiente vegetale. Sono molto curiosa di leggere questa sperimentazione".