Liliana Resinovich, ma la vertebra T2 era davvero fratturata? Cosa scriveva la radiologa forense nel 2023

Trieste, 7 luglio 2025 - Liliana Resinovich aveva davvero una frattura alla vertebra T2? Che cosa dicono su questo le carte? Perché agli atti non ci sono solo le due consulenze del pm, Costantinides-Cavalli prima e team Cattaneo poi. C'è anche un altro autorevole parere, recuperato e messo in evidenza da Raffaele Barisani, medico legale consulente di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly oggi indagato per omicidio. Barisani fin dall'inizio aveva interpretato come lesioni provocate da altri quelle riscontrate sul corpo della 63enne, scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022.

L'ultimo viaggio di Liliana Resinovich la mattina del 14 dicembre 2021: 25 minuti a piedi tra la casa di via Verrocchio e il parco dov'è stata ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022

Lesioni sì, ma non quella alla vertebra T2. Scrive Barisani, dopo aver analizzato la consulenza Cattaneo: "La frattura non viene vista (...), viene indirettamente dedotta ma non certo con un criterio di certezza perché si afferma che l’intaccatura "supporta l’ipotesi". Tale condizione di dubbio persistente sulla frattura in epoca ante autopsia richiede approfondimenti e integrazioni, visto che due consulenze sul punto giungono a conclusioni opposte, non vista dal dottor Cavalli, non vista ma dedotta dai secondi c.t. per il pm".

Ma c'è anche un terzo elemento, datato al 2023. Perché i professori Fineschi e D'Errico avevano richiesto un parere alla dottoressa Claudia Giaconi del Policlinico universitario di Pisa. Barisani allega quel documento e commenta: "Dalla rilettura della Tac fatta appunto da una radiologa forense molto esperta, non emergono fratture di alcun tipo, ciò in sintonia con quanto refertato dal primo radiologo forense della procura dottor Cavalli". Riassumendo: il primo consulente non vede la frattura vertebrale; il secondo la deduce pur non ravvisandola in maniera diretta. In mezzo, il parere della dottoressa di Pisa, allineata al responso iniziale. Conclusione del medico legale Barisani: il dubbio resta forte, per scioglierlo definitivamente "non resta che procedere ad accertamenti ulteriori in sede di perizia terza d’ufficio", "accertamenti che potranno prevedere ad esempio, oltre che una necessaria rivisitazione delle immagini, anche l’esecuzione di nuovi approfondimenti sui tessuti istologici della povera signora Resinovich". Perizia che però il gip Flavia Mangiante ha respinto. Su quell’ordinanza Paolo Bevilacqua, difensore di Visintin, ha appena depositato un ricorso in Cassazione.

Il gip Flavia Mangiante nell’ordinanza per l’incidente probatorio di domani pomeriggio – quando saranno nominati tre nuovi periti per gli accertamenti chiesti dal pm – scrive: “La lesione in questione era già emersa dalla Tac eseguita l’8 gennaio 2022”.