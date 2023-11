L’identità di Banksy. Spunta un audio della Bbc: "Mi chiamo Robbie"

"It’s Robbie". Sono Robbie, ma è davvero lui Banksy? Che il vero nome (di battesimo) del writer più famoso e più abile a nascondere la propria identità potesse essere Robert o al massimo Robin è materia che da un paio di lustri tiene impegnati investigatori privati, appassionati d’arte e perfino tribunali. Da una parte il Robert potrebbe essere Robert Del Naja, cantante dei Massive Attack (come Banksy arriva da Bristol e c’è chi giura che dopo ogni concerto della band a sorpresa nella città in cui si era esibita appariva un graffito del de cuius), dall’altra c’è Robin Gunningham, conosciuto dicono altri anche come Robin Banks. Così il Robbie che spunta da una vecchia registrazione della Bbc può essere sia il diminutivo di Robert (Del Naja, appunto) sia, per assonanza, anche Robin (visto il cognome d’arte scelto). L’intervista della radio di Stato inglese è datata (2003): Banksy era già Banksy ma non il Banksy fenomeno globale come ora. Il nastro che doveva essere utilizzato per uno spot su Bbc radio, è finito adesso in un podcast The Banksy Story.

Nigel Wrench che era il corrispondente artistico dell’emittente inglese giura che quello che ha intervistato vent’anni fa era il vero Banksy, ha recuperato l’intera registrazione e da lì viene fuori quel “It’s Robbie“ in risposta alla domanda se fosse o meno Robin Banks.

Può essere la prova regina? Forse. Ma il mistero sull’identità dello street artist rimane. Fino a quando però potrà durare? Un esempio: Robin Gunningham, quello che nelle reminiscenze dei compagni di scuola raccontano come molto dotato nei disegni, presto dovrà comparire di fronte a una corte per una causa di diffamazione e dovrà rivelare se si cela davvero lui dietro il writer.

E Del Naja? In pausa, per il momento, con i Massive Attack (colpiti di recente anche da un lutto), la scorsa primavera ha festeggiato il terzo scudetto del Napoli (suo papà è napoletano e lui ha seguito, a distanza, la squadra anche quando era in serie C), e da poco ha composto la colonna sonora del film Comandante di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. Ci sarebbe – e in questo l’Inghilterra è maestra, anzi regina – anche una terza via. Il vero Banksy non sarebbe né Del Naja né Gunningham, ma Jamie Hewlett. Anche lui ha un suo percorso musicale, perché con Damon Albarn (il cantante dei Blur) ha creato la band-cartoon Gorillaz, ma soprattutto è sua la matita in Tank Girl. Ma se dieci anni fa quando Banksy sfidò i newyorkesi (e non solo) invitandoli a scovarlo dopo che aveva promesso che avrebbe fatto un’opera al giorno nella Grande Mela, la caccia al tesoro diede esito negativo, c’è da credere (e forse anche da sperare) che questa rivelazione della Bbc non intaccherà l’aura di mistero che lo avvolge.