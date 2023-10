L’idea del governo francese. Arriva il "bonus rammendo" e gli scarti diventano risorse

De Franchis

Ridare valore ai capi di valore e, al contempo, restituire dignità a quelle professioni e competenze artigianali che, per anni, sono state spazzate via dal vortice del ‘fast fashion’, la ‘moda veloce’ dei capi a basso prezzo e altrettanto bassa qualità. Sarebbe questo, secondo Carlo Fei, docente di Practice luxury, fashion management and made in Italy industries all’Università Luiss ‘Guido Carli’ di Roma, il senso del ‘bonus rammendo’, varato recentemente dal governo francese. Come annunciato da Bérangère Couillard, sottosegretaria all’Ecologia, da ottobre chi deciderà di rammendare i vestiti o risuolare le scarpe, anziché comprare capi nuovi, riceverà un contributo compreso fra 6 e 25 euro. Inserita nella ‘legge antispreco per un’economia circolare’, l’inedita misura sarà finanziata con un fondo da 154 milioni di euro fino al 2028.

L’iniziativa francese parte da un assunto tanto evidente quanto drammatico: "l’industria della moda è una delle più inquinanti al mondo – premette Fei – ed è responsabile, fra l’altro, del 10% delle emissioni totali di Co2. Giusto per usare un termine di paragone, l’Europa dei 27 ne produce meno del 7% (e contribuisce al 17,1% del Pil globale). Per non parlare dell’impatto ambientale delle sostanze chimiche impiegate nelle varie fasi del processo di produzione, dello spreco di acqua potabile e dell’enorme quantità di scarto che scaturisce sia dai processi produttivi, sia dai comportamenti d’acquisto dei consumatori".

Già da alcuni anni l’Unione europea si sta impegnando per rendere più sostenibile l’intera filiera della moda: ne è un esempio il regolamento denominato ‘Reach’, emanato nel 2006 per disciplinare l’uso delle sostanze chimiche nei processi industriali e bandire quelle ritenute tossiche. L’Italia, dal canto suo, è uno dei Paesi europei in cui vigono le regole più severe: "La ragione, oltre che di responsabilità nei confronti dell’ambiente, è la volontà di difendere il made in Italy – prosegue Fei -. Lungi dall’adottare le dinamiche usa-e-getta proprie del ‘fast fashion’, la nostra filiera della moda ‘premium’ e di lusso è passata dalla realizzazione di capi ‘belli e ben fatti’ a quella di capi ‘belli, ben fatti e sostenibili’. La sostenibilità, sia ambientale sia sociale – espressa, quest’ultima, con varie iniziative di welfare a favore dei dipendenti - rappresenta oggi un elemento ‘cool’ (letteralmente, ‘affascinante’), in grado di orientare i consumi di un pubblico soggetto alle tendenze sdoganate dai social e all’influenza dei modelli globali di comportamento".

Il ‘bonus rammendo’ francese è una modalità curiosa, ma efficace, per sensibilizzare ulteriormente i consumatori sull’importanza di domandarsi quale sia il costo reale – in termini di impatto ambientale e sfruttamento del lavoro umano – di indumenti acquistati per pochi euro e destinati a finire dimenticati in fondo all’armadio o, peggio, in discarica, dopo essere stati indossati una o due volte. E potrebbe rappresentare, anche per il nostro Paese, l’occasione per riscoprire quei mestieri, antichi e preziosi, della sartoria e della calzoleria. Minacciati, negli ultimi anni, dall’avanzata dell’usa-e-getta, sono riusciti a resistere, in qualche caso reinventandosi.

Non si contano più gli artigiani e le artigiane che, complici i social, si sono specializzati, oltre che in semplici riparazioni, nel riuso creativo, cioè nella personalizzazione e rigenerazione dei capi a seconda dei desideri di chi li vestirà. È il fenomeno dell’upcycling: una tendenza che, assieme al ritorno di fiamma del vintage, muove un mercato destinato a sfondare i 350 miliardi di dollari in tutto il mondo entro il 2027 (dati Resale report 2023, commissionato dalla piattaforma di e-commerce ThredUp). E la moda come celebrazione dell’effimero e del cambiamento compulsivo? Désormais démodé.