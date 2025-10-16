Liceo evacuato a Pescara per sostanza intossicante: malori. “Lacrime agli occhi, abbiamo avuto paura”

Pescara, 16 ottobre 2025 - Momenti di paura questa mattina al liceo statale "Marconi" di Pescara. Poco dopo l'ora di ingresso, in un'aula si sarebbe sprigionata una sostanza irritante o intossicante di cui non si conosce ancora l'origine. Alcuni studenti, secondo le prime informazioni, avrebbero avvertito dei malori, pare difficoltà respiratorie.

La scuola è stata subito evacuata e oltre mille studenti sono stati fatti uscire.

E’ scattato il protocollo per le maxi emergenze. La Asl del capoluogo adriatico ha allestito un Posto medico avanzato: sul posto tre medici del 118, tre infermieri, 20 soccorritori e cinque ambulanze. Tante le persone che hanno avvertito malori. Quattro sono in pronto soccorso a Pescara (una docente e tre alunni), mentre un'altra è all'ospedale di Chieti. Altre persone vengono trattate sul posto. Tra gli intossicati ci sarebbero anche alcuni vigili del fuoco. Si tratterebbe, si apprende da fonti sanitarie, di intossicazioni da ammoniaca, che presumibilmente si è sprigionata da un laboratorio per cause in corso di accertamento. Lanciato l'allarme, l'istituto è stato subito evacuato.

Le ambulanze fanno la spola continua fra il liceo Marconi e l'ospedale civile di Pescara. "Siamo arrivati a scuola - dice una studentessa - e ci hanno detto di non entrare perché c'era una sostanza irrespirabile nell'aria. Inizialmente pensavamo a un incendio. Poi ho visto uscire i ragazzi. Alcuni avevano lacrime agli occhi per aver respirato l'aria". "Ho visto delle mie amiche uscire piangendo. Abbiamo avuto paura", aggiunge la giovane. "Non si è capito bene. C'è chi parlava di una sostanza lanciata da qualcuno e chi parlava di un problema del riscaldamento al pavimento - il racconto di un'insegnante -. Alle 8.11 è scattato l'allarme e ci hanno fatto uscire".

Il liceo Marconi evacuato a Pescara

Il Comune di Pescara ha emesso un'ordinanza che dispone la "chiusura immediata e temporanea del Liceo Statale 'Guglielmo Marconi' per l'intera giornata di oggi e comunque fino a cessate esigenze con interdizione totale dell'accesso ai locali scolastici per studenti, docenti e personale". Il provvedimento, firmato dal vice sindaco, Maria Rita Carota, è scattato dopo che nell'edificio si è sprigionata una sostanza che ha provocato malori. Nell'ordinanza è scritto che è "necessario adottare immediate misure cautelari per prevenire qualsiasi pericolo, interdicendo l'accesso ai locali scolastici fino all'esito delle verifiche tecniche" e che c'è un "concreto e immediato pericolo per l'incolumità fisica e la salute di studenti, docenti e personale, derivante da un'emissione anomala che richiede urgenti accertamenti per scongiurare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità". "In data odierna presso l'istituto - si legge nel provvedimento - è stato avvertito un forte odore proveniente presumibilmente dall'impianto di climatizzazione e che, in attesa di accertare la causa esatta dell'emissione e di verificare l'eventuale presenza di gas refrigerante o altre sostanze nocive, si rende necessario interdire immediatamente l'accesso ai locali scolastici per tutelare la salute e la sicurezza di studenti e personale, disponendo la chiusura fino al completamento delle verifiche tecniche".