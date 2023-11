Valditara difende Amadori: “Nel suo libro nessuna parola contro le donne”

Roma, 22 novembre 2023 - E’ ancora al centro delle polemiche il libro scritto dal professor Alessandro Amadori ‘La guerra dei sessi’, in cui una delle tesi sostenute è che anche le donne “sanno essere estremamente cattive”. E la polemica non è tanto sul libro, ma sul fatto che il prof sia stato scelto dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per occuparsi della campagna nelle scuole ‘Educare alle relazioni’, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. L'opposizione spara a zero sulla nomina di Amadori, ma il ministro continua a difendere la scelta.

"Voglio fare chiarezza: ho letto il libro del prof Amadori, non c'è alcuna frase contro le donne in generale né che si giustifichi atteggiamenti di prevaricazione contro le donne. Si parla di un rapporto conflittuale tra uomo e donna, si stigmatizza persino il patriarcato e l'atteggiamento violento e si dice che in alcuni casi ci sono atteggiamenti prevaricatori da parte del genere femminile; non c'è alcun atteggiamento discriminatorio in quelle pagine, lui ha la sua tesi, io potrei averne altre”, sono le parole del ministro che in conferenza stampa in Senato ha letto alcune pagine conclusive de ‘La guerra dei sessi’.

“Il professor Amadori è consulente per la comunicazione non coordinatore generale del progetto che è stato redatto dalle strutture del ministero e dal capo dipartimento, dottoressa Palumbo in particolare; io ci metto la faccia”, ha aggiunto il ministro Valditara rispondendo ad alcuni giornalisti, dicendo di non accettare “polemiche strumentali e del tutto pretestuose”. “Su queste cose è gravissimo dividerci, apprezzo le parole dell'onorevole Schlein, io invito a discutere e migliorare il progetto”, ha concluso.

"Parte una grande mobilitazione, per la prima volta in Italia si fa un esperimento di questo tipo, per la prima volta si intende affrontare il tema del maschilismo, del machismo e della violenza psicologica e fisica sulle donne. Il progetto si sviluppa su più piani, con l'educazione civica dalle elementari alle superiori, c'è l'invito a far entrare la cultura dei rispetto in tutti gli insegnamenti. Poi c'è il progetto specifico nelle scuole superiori e si articola con gruppi di discussione, con il coinvolgimento degli studenti in prima persona”, sono state infine le parole del ministro per spiegare il progetto ‘Educare alle relazioni’.

