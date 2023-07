Libertà o limiti: ma è possibile regolare il web?

Matteo

Massi

è una sfida visibile e piuttosto patinata: Elon Musk da una parte e Mark Zuckerberg dall’altra. Quest’ultimo ha appena presentato una nuova app, Threads, che entra nella galassia di Meta e che proverà a erodere ulteriori utenti a Twitter. Ce ne era davvero bisogno? Ma c’è anche un’altra sfida meno visibile, che mette sulla bilancia diritti universali e doveri e che rischia di accompagnarci ancora per parecchio tempo. Che si sviluppa, per situazioni diverse, sulla direttrice Francia-Stati Uniti. Mentre Macron vorrebbe limitare l’uso dei social che considera pericolosi e acceleratori della protesta nelle banlieue, quindi Stato interventista su una materia delicata in cui i confini della libertà d’espressione (e fino a dove la libertà in questione possa essere spinta senza che diventi diffamazione, calunnia o più in generale falso) non sono ancora netti; un giudice federale nella Louisiana limita la Casa Bianca dall’intervenire ed eventualmente bloccare i social network.

Quanto sono, a questo punto, davvero pericolosi i social network? Visti gli effetti, tra Francia e Stati Uniti (ripensando anche all’assalto a Capitol Hill), abbastanza per la tenuta sociale. Quanto possono incidere sulla vita politica? Di nuovo abbastanza: visti i tentativi più o meno riusciti di hacker russi (e non solo) d’influenzare i voti nei vari Paesi. E all’orizzonte, nel 2024, ci sono le Europee.

Che fare allora? È evidente che le piattaforme – di qualsiasi natura siano, che ci sia alla guida lo Zuckerberg di turno o il rivale Musk – non possono godere né di una totale impunità e nemmeno di una parziale immunità. Il problema però è che nessun regolamento (nazionale o sovranazionale, basti pensare all’Europa) è al passo coi tempi e con la gemmazione di contenuti (in varie forme) e la loro diffusione. Anzi, qualsiasi atto normativo sembra essere sempre un passo indietro alla realtà. E questo rimane un bel problema. Probabilmente il principale.