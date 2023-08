Liberi di essere orsi Dalla notte dei tempi arriveranno ovunque, L’uomo dovrà conviverci

di Vincenzo

Fin dalla notte dei tempi, i nostri progenitori hanno dovuto convivere con l’orso. Una convivenza non certo facile, improntata a rispetto, paura e ammirazione. Fra gli animali della foresta, l’orso era tra l’altro anche quello che mostrava capacità e atteggiamenti umanoidi. Sapeva cacciare e arrampicarsi sugli alberi, si ergeva in piedi e gesticolava con le zampe, conosceva l’arte di far rotolare pietre dai pendii e quella di piegare, con la sua grossa mole, gli alberi da frutto. Non è escluso che in assenza degli umani che già la abitavano, ne occupasse la caverna innescando feroci conflitti dove, almeno fino alla scoperta del fuoco, il bestione tra grugniti e rugli doveva avere la meglio.

Diciamo questo perché se facciamo introspezione ci rendiamo conto, tra stupore e curiosità, che nella nostra memoria genetica giace la nebulosa immagine dell’orso. Di cui ne abbiamo sentito parlare dai nostri nonni e padri. In Garfagnana, al tempo degli Estensi, nel 1451, i pastori, in cambio dei pascoli, dovevano ogni anno recapitare al Duca di Ferrara un orso o un maiale selvatico. Se catturare quest’ultimo era impresa assai facile, non così lo era per il plantigrado. Leggenda vuole che durante il periodo in cui fu prefetto della Garfagnana Ludovico Ariosto, questi facesse svolgere l’impresa, sorvegliati dalle guardie, ai galeotti. I quali avrebbero agito quando l’orsa coi figli era in letargo; prelevatone uno, in catene, lo conducevano alla mèta. Il Duca, alla stregua di un porco, lo avrebbe segregato negli scantinati della scuderia, allo scopo di farlo rimpinguare e poi macellarlo. Cosa analoga, a seguito di una caccia spietata con reti, balestre, battiti di tamburi e lance, facevano i garfagnini al fine di reperire carne selvatica da vendere a basso costo al popolo.

Gradualmente gli orsi della Garfagnana vennero così sterminati. Nella stessa sorte, in epoca a noi vicina, sono incorsi quelli autoctoni del Trentino, poi rimpiazzati dai plantigradi sloveni. Adesso in sovrannumero e destinati ad espandersi nelle regioni limitrofe alla stregua dei lupi, si riprenderanno i territori già stati di loro appartenenza. In futuro, come adesso accade nel Trentino, dovremo quindi adottare, quando ci spostiamo nelle campagne o sui monti, uno stile di vita diverso, consono alle abitudini del plantigrado. Il quale, timido e solidario, appena le avverte, evita le persone.

Nei parchi americani dei grizzly, agli escursionisti, i ranger forniscono delle campanelle da appendere alle caviglie; il loro strimpello e parlare a voce alta, allontana gli orsi che, proprio, non ci vogliono vedere. Questo per quanto riguarda i maschi. Con le femmine, se hanno i cuccioli, dobbiamo esser oltremodo cauti. Meglio tornare indietro appena intravisti né tantomeno darsi alla fuga. Non ce la faremmo a sfuggirgli. Raggiungono gli oltre 50 chilometri l’ora. Se nella malaugurata sorte vi avessimo un incontro ravvicinato, gli etologi consigliano di mettersi distesi ventre a terra, le mani congiunte dietro la nuca. Un atteggiamento di resa, che induce l’orso a retrocedere. Per il resto la migliore condotta da adottare nei confronti dei plantigradi è di saperci convivere nella normalità.

Una normalità che bene spiega Franco Tassi nel libro Orso Marsicano signore della montagna, edito da Moroni nel 2019. Tassi non parla infatti solo dell’orso Marsicano, ma anche di quelli trentini acquistati in Slovenia. Prelevati dal loro habitat e trasferiti in uno sconosciuto e assai antropizzato, subirono uno stress non indifferente che di sicuro li turbò. Inoltre furono istigati a variare la loro dieta costituita da piccole prede, frutta, bacche, radici miele e carogne con esche di pollo e pesce lasciate a bella posta anche su fili spinati affinché vi rimanessero tracce di pelo e saliva destinate agli studiosi, ma che inducevano gli orsi ad avvicinarsi alle case e a predare animali domestici. Inoltre, Tassi ci tiene a precisare quanto pochi sanno. In un passato non tanto remoto aveva preso l’avvio un ritorno spontaneo di plantigradi sloveni verso il nord Italia. Uno di essi era persino stato filmato presso il Parco dello Stelvio. In esubero a Est, cercavano nuovi spazi.

Se fossero stati lasciati liberi di agire in autonomia, si sarebbe formata una loro popolazione spontanea, senza incorrere in grandi importi e difficoltà varie. Se quello degli orsi trentini è stato un progetto mal gestito, non meglio va agli orsi marsicani. Pure loro indotti alla confidenza poi puniti, come accaduto anni fa, con uccisioni e avvelenamenti. In buona sostanza emerge che non abbiamo ancora acquisito un’equa cultura animalista e continuiamo a rapportarci con gli animali con paure immotivate e pregiudizi sovente perfino ridicoli. Ma gli orsi, se ancora non sono arrivati ovunque, vi arriveranno. E dovremmo saperci convivere. Intanto aggiorniamoci e studiamoli. Scopriremo un mondo meraviglioso.