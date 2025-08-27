L’ex tabaccaia uccisa . Il cadavere nella vasca. Trovate tracce di sangue

Il sopralluogo approfondito al sesto piano di via Bisnati 7 ha portato al ritrovamento di alcune tracce di sangue, verosimilmente non esaltate dal luminol ma visibili sulla scena con le strumentazioni del Ris: verranno passate al setaccio nei laboratori di Parma per valutarne l’importanza. Allo stesso tempo, proseguiranno gli accertamenti sui tabulati telefonici e sul cellulare di Silvana Damato per circoscrivere il suo giro di contatti; senza dimenticare i test istologici per capire se ci fosse acqua nei polmoni e per avere qualche certezza in più sulle cause del decesso della donna, ritrovata 19 giorni fa nella vasca da bagno. L’inchiesta sulla morte dell’ex tabaccaia sta procedendo con cautela, con l’obiettivo di rispondere il prima possibile al più angosciante degli interrogativi: chi ha ucciso Silvana?

Ieri mattina i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche sono entrati nell’appartamento dello stabile popolare in zona Bruzzano a Milano per passare al setaccio le stanze con il luminol, il composto chimico utilizzato per rintracciare la presenza di sostanza ematica lavata o rimossa. Stando a quanto risulta, le tute bianche del Ris si sarebbero concentrate su alcune tracce di sangue già emerse durante la prima ispezione dei colleghi della Sezione investigazioni scientifiche di via Moscova. Niente di dirimente al momento, ma si tratta comunque di elementi che vanno approfonditi con attenzione ed eventualmente inseriti in un quadro di cui si fatica ancora a scorgere i contorni.

L’inchiesta dei militari della Compagnia Duomo, coordinati dalla pm Valentina Mondovì, parte dai risultati ancora parziali dell’autopsia: la sessantanovenne, divorziata da tempo, aveva alcune tumefazioni vicino agli occhi e sulla fronte, segni che potrebbero essere riconducibili a colpi in faccia, e una ferita al collo compatibile con un fendente sferrato con un coltello o con un oggetto molto appuntito, che potrebbe aver provocato un’emorragia interna. Traumi, in ogni caso, ritenuti non letali da chi sta indagando sul caso. Il corpo è stato ritrovato nella vasca da bagno: la donna indossava slip e vestaglia e aveva il volto verso l’alto; addosso aveva anche lo smartphone, che verrà scandagliato a caccia di spunti sulla rete di conoscenze e relazioni.

L’allarme è scattato alle 18 dell’8 agosto, quando gli amici di Silvana, che l’aspettavano come ogni giorno alla caffetteria Sun Strac del Parco Nord per la quotidiana partita a burraco, hanno chiamato il 112 per segnalare che non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Un’ora dopo, i vigili del fuoco hanno fatto la tragica scoperta. A far insospettire subito i carabinieri è stata la mancanza delle chiavi della padrona di casa, nonostante la porta fosse regolarmente chiusa: che fine hanno fatto? L’assassino in fuga le ha portate via?

Di sicuro, Silvana era ancora viva a mezzogiorno: dopo essersi recata al supermercato a fare la spesa (una telecamera l’ha ripresa da sola all’uscita), ha salutato una vicina incrociata sulle scale della palazzina. "La scena del crimine è sempre determinante perché parla in modo molto chiaro: si tratta di un puzzle di cui bisognerà ricomporre i pezzi", ha detto l’avvocato Walter Felice, che ha preso parte al sopralluogo come legale della figlia della sessantanovenne. "L’appartamento non è ben leggibile, non si riesce a capire che cosa ci sia di autentico o meno – ha aggiunto –. Attendiamo tutti di leggere le valutazioni e le conclusioni e faremo le nostre. Si tratta di un’indagine a 360 gradi e complessa".