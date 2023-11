L’ex rossonero Gullit denunciato dai figli: "Ci deve 500mila euro"

I figli avuti in Italia da Ruud Gullit, il campione che ha contribuito a fare la storia del Milan tra gli anni ‘80 e ‘90, lo hanno denunciato per mancato versamento dell’assegno di mantenimento in seguito al divorzio dalla moglie, pari a 500mila euro. La denuncia è stata presentata a Vibo Valentia dove vivono Quincy Georges Dil e Cheyenne Dil, 32 e 29 anni. I fratelli sono nati dall’unione di Gullit con la modella Cristina Pensa. Il matrimonio durò un anno. Gullit avrebbe smesso di pagare dal 2017.