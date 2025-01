L’ex rettore di Sant’Apollinare:: "Emanuela Orlandi? Mai conosciuta. Enrico De Pedis era buono e gentile"

Piero Vergari, 88 anni, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare e a lungo cappellano nelle carceri romane, già una volta indagato e prosciolto nel caso di Emanuela Orlandi, ha parlato all’audizione della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e della Orlandi. Allo scopo di difendere Enrico de Pedis, ex esponente della Banda della Magliana, poi ucciso in un regolamento di conti in via del Pellegrino, dietro Campo dei Fiori, nel 1990. "Enrico era di carattere molto gentile e buono – ha detto –, era devoto alla chiesa di Sant’Apollinare, portava spesso fiori". Da dove pensava venissero i suoi proventi, chiedono i commissari. "Dai locali di famiglia", risponde. Emanuela Orlandi? "Mai conosciuta". Ha definito la supertestimone Sabina Minardi "un’imbrogliona", pur affermando di non averla mai conosciuta.