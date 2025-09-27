L’ex procuratore Venditti. In prima linea nell’antimafia. E ora nel cda di un casinò

PAVIAGià all’inizio dello scorso aprile era filtrata l’indiscrezione che la Procura di Brescia, competente per i magistrati del distretto di Milano, lo stesse indagando. E ancora a maggio era stato rilanciato un suo possibile coinvolgimento per la gestione ‘anomala’ della prima indagine a carico di Andrea Sempio, conclusa con la richiesta di archiviazione poi accolta dal Gip. In entrambe le occasioni aveva seccamente smentito, anche perché in effetti non gli era stato ancora notificato alcun atto. Ieri, con le perquisizioni, la conferma delle indagini a suo carico, per la pesante accusa di corruzione in atti giudiziari. Mario Venditti, in pensione come magistrato dal compimento dei 70 anni nel 2023, ora presidente del Casinò di Campione d’Italia, nato a Benevento, era arrivato a Pavia come procuratore aggiunto nel luglio del 2014. In precedenza, aveva fatto una lunga esperienza alla Direzione distrettuale antimafia, a Milano dal 2003 al 2011 e a Reggio Calabria nei due anni successivi.

Una carriera culminata, dall’ottobre del 2015, con il pensionamento dell’allora procuratore Gustavo Cioppa, alla guida della Procura di Pavia, come facente funzione, fino all’arrivo dell’attuale procuratore Fabio Napoleone, nominato nell’ottobre 2021 e insediatosi nel gennaio 2022. Poco più di sei anni di gestione della Procura sulla quale i successori, sia il procuratore Napoleone che il procuratore aggiunto Stefano Civardi (nominato a dicembre 2023 e insediatosi a gennaio dello scorso anno) avrebbero ‘scavato’ con l’indagine poi trasmessa per competenza alla Procura di Brescia. A livello locale aveva già fatto scalpore, nel novembre dello scorso anno nell’ambito dell’inchiesta Clean2 (sviluppo della precedente Clean1 e alla qualle starebbero seguendo ulteriori filoni) l’arresto del maresciallo dei carabinieri Antonio Scoppetta, in servizio proprio alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura, insieme all’ex comandante (ora in pensione) del Nucleo investigativo dei carabinieri Maurizio Pappalardo (ai domiciliari): per l’accusa, il maresciallo avrebbe "messo stabilmente a disposizione le proprie funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria" all’altro carabiniere, che le avrebbe utilizzate "nel proprio interesse ma anche nell’interesse di terzi imprenditori e politici". E uno degli altri indagati avrebbe fatto il nome, in interrogatorio però secretato, anche di un magistrato nella cerchia dei ‘potenti’. Una vicenda di presunto malaffare, ma di interesse solo a livello locale, non certo come il delitto di Garlasco.

Il nome di Mario Venditti si lega anche ad altri casi di rilevanza non solo locale. Come il rapimento del piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, portato in Israele dal nonno materno, con la Procura che aveva spiccato il mandato d’arresto internazionale per sequestro di minore, vicenda poi conclusa col rientro in Italia e l’affidamento a un tutore. E sempre sotto la guida di Mario Venditti la Procura si occupò delle indagini sulla morte di Youns El Boussetaoui, ucciso in piazza Meardi a Voghera la sera del 20 luglio 2021, da un colpo della pistola dell’allora assessore comunale alla Sicurezza, Massimo Adriatici: gli venne contestato l’eccesso colposo di legittima difesa, ma il giudice lo scorso novembre ha rinviato gli atti per il capo d’imputazione da modificare in omicidio volontario.