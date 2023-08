L'ex premier finlandese Marin: tra rock, feste, abiti sexy e la nuova vita a Roma

Sanna Marin, ex premier socialista finlandese, forse la politica più anticonformista e cool della Scandinavia, lascerà il suo incarico di leader Sdp alla riunione del partito che si terrà a Jyväskylä all’inizio di settembre. Ma non tradisce la sua fama di politica rock che non trova disdicevole, accanto all’impegno politico, divertirsi come ogni donna o uomo della sua età. Una scelta di stile che le ha dato un consenso dilagante tra i progressisti di mezzo mondo, ma ha spaccato l’opinione pubblica in Finlandia, e in ultima analisi le è costato il posto di premier. Su Instagram impazza. Sono in pieno stile Sanna Marin le immagini che la ritraggono al Flow Festival di Helsinki, un evento musicale dove partecipavano anche i Blur. Lei con occhiali da sole a specchio, lei in tubino di pelle nera, lei con un gruppo di amici. E i finlandesi, al solito, si sono spaccati. "È una politica che si diverte ed è davvero cool", ha scritto una fan. "Sanna Marin, nell’agosto 2022, postava foto del suo matrimonio, nell’agosto 2023, appena divorziata, postava una foto sexy con delle scarpe che gridano sesso", ha vergato invece una detrattrice. Di certo un po’ lei ci marcia. "La mia vita privata – ha scritto in un messaggio ai mass media finlandesi a fine luglio – non ha alcun significato sociale ed è irragionevole che se ne parli ancora. Vi prego di smetterla". Ma poi è lei stessa a pubblicare su Instagram foto che sa bene che finiranno su social e giornali. La realtà è che è parte del personaggio e le garantisce comunque una audience internazionale. Non a caso ha già firmato per la Harry Walker, agenzia americana che rappresenta conferenzieri top, che ha in scuderia gli Obama, Hillary Clinton e Boris Johnson. Non guiderà il Paese, ma su Instagram e alle conferenze di mezzo mondo farà sempre la sua bella figura.

a. f.