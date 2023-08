L’ex pm Libero Mancuso "Una vergogna che si tenti di stravolgere la verità I Nar sono i colpevoli"

"Sono sentenze definitive, frutto di processi che hanno messo in luce precise responsabilità. I Nar sono stati gli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Su questo non ci sono dubbi. Chi le contesta non rispetta lo Stato di diritto". Non usa mezzi termini Libero Mancuso, ex magistrato di 82 anni, origini napoletane ma bolognese d’adozione, uno dei pubblici ministeri che si occupò delle indagini che portarono alle condanne di Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, gli ex terroristi dei Nar.

Marcello De Angelis sostiene che i Nar sono innocenti e che lo sanno tutti. Cosa ne pensa?

"Bisogna leggerle, le sentenze, prima di parlare. Arrivare alla verità fu un’impresa difficilissima, perché fin da subito subimmo depistaggi di ogni tipo. Ma i giudici ci hanno dato ragione, furono i Nar a compiere la strage. E i loro mandanti, come hanno dimostrati i processi successivi, furono Licio Gelli e i servizi che agivano fuori dalle regole istituzionali".

A carico dei Nar nelle sentenze ci sono le parole di Massimo Sparti, il mancato alibi, la testimone che li vide travestiti da turisti tedeschi...

"Le prove sono tantissime, impossibile elencarle tutte. Non ci sono solo quelle. Gli elementi di prova sono straordinari. È una vergogna che si tenti ancora di stravolgere la verità. Chi lo fa dimostra una carente cultura democratica e dovrebbe essere chiamato a risponderne. Tutti i depistaggi sono stati messi in atto per far sfuggire i Nar alla giustizia, ma non ci sono riusciti. Proprio Gelli all’epoca fu condannato per aver tentato di depistare le indagini".

In tutti questi anni, però, le condanne dei Nar sono state messe in dubbio ciclicamente...

"La storia delle stragi in Italia è la storia del neofascismo. Tutte le stragi furono fatte per tentare di cambiare il corso della storia in senso antidemocratico. Non furono episodi isolati, dalla fine degli anni ’60 in poi, come hanno dimostrato i processi più recenti. C’era un unico disegno, con un fine ben preciso. E hanno cercato in tutti i modi di tenere segreto quel disegno e quel fine, per evitare la condanna popolare oltre a quella giudiziaria. Ma, con grande difficoltà lo ripeto, alla fine siamo arrivati alla verità. Ed è ignobile che oggi ci sia chi la nega".

Gilberto Dondi