L’ex moglie di Renato Vallanzasca: "È diventato l’ombra di se stesso, dev’essere curato fuori dal carcere"

"Quanto deve pagare ancora? Dopo 50 anni di carcere e una condizione di salute precaria, anzi peggio rifiutare le misure alternative a Renato Vallanzasca significa non solo condannarlo al carcere a vita, cosa che già è avvenuta e all’impossibilità di vivere uno stralcio di normalità, ma anche umiliare un uomo ormai ridotto all’ombra non di quello che era, ma di quello che tutti hanno pensato che fosse". Lo scrive Antonella D’Agostino, ex moglie di Vallanzasca, in una lettera all’agenzia Ansa. La donna non nega in alcun modo i trascorsi delinquenziali di quello che è stato il suo uomo, condannato a quattro ergastoli e 295 anni per omicidi e rapine. Non cerca di difenderlo ma chiede, dopo il no dei giudici di Sorveglianza alla detenzione domiciliare per ragioni di salute, che non sia "umiliato" un uomo "ridotto a un’ombra".