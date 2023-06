L’ex maggiordomo: "Harry e Meghan vicini al divorzio"

Paul Burrell, l’uomo che ha servito la principessa Diana fino alla morte restando poi vicino alla famiglia fino al 2003, ha capito tutto: Harry e Meghan Markle stanno andando dritti verso il divorzio dopo una separazione complessa e disordinata. Che il principe sconta in un resort di lusso a Montecito, poco lontano da casa, dopo avere già preso contatto con gli avvocati. Ambizioni diverse, questa la diagnosi. "Sono sempre stato preoccupato per Harry – dice Burrell a GB News –. E sono forse l’unica persona in Gran Bretagna a pensare che abbia finalmente aperto gli occhi sulla verità? Su quello che sua moglie sta facendo? Sul fatto che gli è stato fatto il lavaggio del cervello? Tutti sappiamo, solo lui sembra non vederlo".

E aggiunge: "Non ho dubbi che quando succederà, lui tornerà in Gran Bretagna". Burrell, 64 anni, va preso con le pinze perché anche non vuole essere dimenticato e il modo di attirare l’attenzione su di se lo trova sempre. Tra libri, riviste e apparizioni tv ha utilizzato il suo ex lavoro come una miniera.