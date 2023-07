L’ex deputato antimafia "Basta con il berlusconismo Serve una destra legalitaria"

di Cosimo Rossi

"Io continuo a sognare una destra legalitaria che si affranchi dal berlusconismo e apra una pagina nuova". E per questo l’assessore siracusano Fabio Granata, avvocato ed ex deputato antimafia dell’allora Pdl, alla vigilia del 31esimo anniversario della strage di via D’Amelio esorta la premier Giorgia Meloni ad andare più a fondo sugli eventi del 1992-’93.

Come giudica, intanto, il modo in cui la premier ha risolto il dibattito aperto dal Guardasigilli sulla revisione del concorso esterno in associazione mafiosa?

"Io spero che le parole di Giorgia Meloni abbiano chiuso definitivamente a questa ipotesi. Che tuttavia dimostra la volontà di settori del Parlamento e della maggioranza di demolire la legislazione voluta da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per sconfiggere la mafia. Chiunque non si renda conto che si tratta di uno strumento che ha ottenuto risultati importanti nel contrasto a quella zona grigia denominata “borghesia mafiosa“, adotta una logica che è incomprensibile se non accondiscendente nei riguardi della mafia".

Si riferisce anche al ministro Carlo Nordio?

"Prima la questione delle intercettazioni, poi l’abrogazione dell’abuso di ufficio, infine il concorso esterno: ho l’impressione che il ministro di Giustizia dovrebbe comportarsi con maggior equilibrio e soprattutto attraverso azioni che sostengano le procure nella lotta contro le mafie. Che qui in Sicilia e in Italia hanno un bilancio spaventoso, senza cui saremmo il Paese forse più ricco del mondo".

Qualcuno obietta che il concorso esterno esista solo in Italia...

"Ho sentito Licia Ronzulli... Ma intanto non è così. Eppoi parliamo di un sistema che non riguarda soltanto le mafie militari, ma il posizionamento economico e politico nelle istituzioni. La lotta contro questo intreccio politico-affaristico-mafioso parte tutta da Falcone e Borsellino, e dobbiamo essere orgogliosi di questa specificità nel contrasto al fenomeno".

Il fatto che i pm fiorentini chiamino in causa Dell’Utri, in relazione alle bombe del 1993, non appare in contraddizione con decenni di processi sulla trattativa Stato-mafia?

"Io non conosco le carte dei giudici di Firenze. Ci sono sentenze, comprese le motivazioni dell’assoluzione in Appello, che dicono in modo inequivocabile che la trattativa c’è stata, che è stata esecranda, ma non penalmente perseguibile. Del resto è stato ammesso per bocca degli stessi protagonisti: si voleva tornare al quieto vivere precedente l’azione di Falcone e Borsellino. Tutta la scia di sangue che parte da Rocco Chinnici dipende dal fatto che avevano trovato il modo di mettere in scacco le mafie nel rapporto con l’economia e la politica italiana. Quindi che sia esistita la trattativa è certo e che Borsellino sia morto sull’altare di questa trattativa anche. Allora bisogna chiedersi: i giudici di Firenze devono continuare a indagare per capire che cosa è successo oppure no? Perché finché non si capisce cosa è successo la nostra sarà una democrazia col punto interrogativo".

Alla vigilia dell’anniversario della strage di via D’Amelio, si aspetta che questa destra di governo impugni questa bandiera antimafia?

"Mi aveva positivamente colpito che dopo decine di anni nei programmi fossero ricomparse le parole lotta alle mafie proprio a partire da Borsellino. C’è una destra legalitaria che non è conciliabile con la narrazione del ventennio berlusconiano, perché purtroppo c’è quel vulnus di base ancora irrisolto. Per questo oggi andare in via D’Amelio per ricordare la strage è ipocrita. Bisogna rialzare la bandiera della destra legalitaria rappresentata da Borsellino. Ma fin quando non pretendiamo di fare chiarezza sui livelli evidenti di complicità e collusioni che portano al massacro di Borsellino e la sua scorta non siamo credibili".

E cosa lo impedirebbe a questa destra?

"Il fatto che una forza che è fondata da Dell’Utri sia parte della maggioranza. Io sono stato espulso dal Pdl perché da vicepresidente della commissione Antimafia ho preso posizione sulla credibilità di Spatuzza, che portava ai fratelli Graviano. Ero accusato di intelligenza con le toghe rosse. E ora non posso stare più a destra perché so che questa lettura anche in FdI viene osteggiata. Come mi potrei mai ritrovare?".