L’ex boss fa ancora paura Maniero torna libero dopo le botte alla compagna Lei è disperata: verrà da me

di Gianni

Leoni

"Faccia d’angelo? Quando mai! Quello mena. Mi ha preso a calci e pugni, tante volte. Una sera mi ha afferrato per il collo e, con la faccia stravolta da un ghigno di sadismo ha scandito, come per un ordine: cento flessioni, colonnello: una, due, tre. Adesso è libero e io vivrò nella paura. Lui è così, perde il controllo e mi manda in ospedale". È preoccupata Marta, perché Felice Maniero, il suo ex compagno, ha lasciato il carcere di Pescara dopo la condanna a quattro anni per maltrattamenti, ed è tornato a respirare l’aria di fuori.

"Non credo che sia pericoloso, a quasi settant’anni non è più quello di una volta", butta lì un suo vecchio compagno in assalti. "Quello non cambia, è capace di tutto", insiste invece Marta che, in ogni caso, ha deciso di girare alla larga e si è trasferita fuori dal Veneto e dalla Lombardia, regioni nelle quali Felicetto conta ancora discreti appoggi.

Lui ripete che con le brutte storie ha chiuso da tempo. Lo disse anche nel 2019 quando lo arrestarono per i maltrattamenti. "No, in carcere no", piagnucolò come un ladruncolo. Quasi una copia di quando gli comunicarono la morte della figlia a Pescara. "Suicidio? No, l’hanno ammazzata, poverina, e adesso che faccio?". Altra grinta quando ancora giovanissimo guidava una banda di ladri di bestiame dai soprannomi quasi comici ‘Il Guapo’, ‘Caruso’, ‘Sauna’, e soprattutto nel cambio di passo al comando della mala del Brenta specializzata davvero in tutto.

"Non mi sono fatto mancare nulla", si lasciò andare, durante un’intervista. Verissimo: gioiellerie, banche, uffici postali, chiese, portavalori, treni, case private e quant’altro, negli anni Ottanta e Novanta, lo videro all’opera un po’ dappertutto. Soldi in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, in Emilia, in Lombardia e redditizi sconfinamenti nella ex Jugoslavia, in Francia e ancora chissà dove.

Meritati galloni di grande capo, alberghi e ristoranti a più stelle, mani sulle bische e sui casinò, armi, droga rapine e omicidi, oro, camorra e onorata società. Mitici lo spettacolare assalto all’Hotel Des Bains, a Venezia, il blitz all’aeroporto Marco Polo, grisbì di 170 chili d’oro, e grande carica all’arrivano i nostri nell’assolo di mitra e bazooka contro il treno Milano Venezia.

E le donne? Al passo con le imprese, e cioè di alto livello e spesso al seguito a parte le forzate pause per gli intoppi di un nuovo arresto prima di un’altra fuga. Amori e champagne nel sole di Capri e sui comodi divani di ville miliardarie nei quali si ricaricava per poi ripartire. Da uno di quei morbidi sofà guidò l’Operazione reliquia di Sant’Antonio’, che aggiunse al vecchio malloppo, un frammentino del mento del Santo.

Bello e sfrontato, il ghigno da duro schermato dal cenno di un sorriso beffardo sotto i capelli a caschetto, Felice Maniero poteva contare, come capita, su un folto numero, quasi alla pari, di ammiratori e di denigratori. Da un arresto, però, l’ennesimo, non riuscì a proseguire.

E allora archiviò la faccia da duro e si sciolse nel pentimento, benefici di legge al seguito, ma anche il timbro di "infame" degli ex complici. Poi vita anonima dietro la facciata del nome nuovo Luca Mori, nel tempo ‘rimosso’, pentole, acque depurate e plastica. Fino al 2019, quando tornò in scena a colpi di calci e schiaffoni. "Le donne non si toccano, si apprezzano", disse in giorni lontani. Ma non è la prima volta che Faccia d’angelo cambia parere.