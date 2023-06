L’ex ’Barbaro sognante’: "Non c’era alcun patto"

Il giorno dopo l’inchiesta della Procura di Forlì e della Dda di Bologna su una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni del Covid sono cominciati gli interrogatori di garanzia. In tutto sono 34 le misure cautelari disposte dal gip, per una serie di reati che vanno dalla truffa aggravata alla corruzione. Gianluca Pini, ex parlamentare della Lega e tra i fondatori dei Barbari sognanti è stato il primo a essere interrogato, per quasi tre ore, in carcere, a Ravenna. "Il mio assistito ha risposto a tutte le domande, non c’è nessun ‘pactum sceleris’", ovvero con un’associazione per commettere reati.