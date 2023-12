L’Europa non va avanti col diritto di veto

Castellani

Il Presidente della Repubblica si è reso conto della perenne debolezza che attraversa le istituzioni europee in uno scenario internazionale scosso da guerre e trasformazioni tecnologiche. A sei mesi dal voto europeo, Mattarella interviene per denunciarne le contraddizioni. Se da un lato gli europei sono sempre più integrati sul piano economico ed infrastrutturale, sul piano politico le istituzioni comuni attraversano uno stallo duraturo. Esse sono state in grado di produrre programmi come il Next Generation Eu o di modificare di molto rispetto alle origini la funzione della Bce, ma non sono state capaci di introdurre una regola di decisione a maggioranza nel consiglio europeo. L’Europa ne fa soprattutto le spese in politica estera. Basta che Orban, o qualunque altro capo di governo, si alzi con una idea diversa e si bloccano gli aiuti all’Ucraina. A quel punto, come accaduto, partono negoziazioni col singolo Stato che può chiedere in cambio deroghe alle regole o misure ad hoc. Il processo di contrattazione è perenne, il momento della decisione rallentato. Un altro esempio? Il rinnovo del patto di stabilità le cui trattative si stanno prolungando più del previsto. Anche qui basta il veto di uno degli Stati membri e tutto slitta con ripercussioni economiche negative. La riflessione di Mattarella sembra colpire tre questioni: la prima è il legame atlantico in Europa messo a rischio da governi filo-russi come quello ungherese o ceco; la seconda è un monito al governo italiano di non indugiare troppo nel tenere la porta aperta a chi nella Ue sembra starci per convenienza molto più che per convinzione; la terza è un rimbrotto velato anche alla leadership europea ed europeista incapace in questi anni di elaborare alcun passo in avanti verso la creazione di una Unione Europea più politica. Anzi spesso sono i grandi Stati europei a predicare bene e razzolare male a seconda dei propri obiettivi di breve termine.