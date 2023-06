L’Europa è impotente Vertice sui salvataggi Però manca una linea

di Giovanni Rossi

È la faccia spettrale dell’Europa. Burocratica, senza slancio, col cuore di ghiaccio. Anche dopo centinaia di migranti annegati. Prima Cutro poi Pylos. Il copione si ripete. E, quel che è peggio, con recitazione convenzionale, senza neppure un briciolo di pathos. La recente firma dei ministri dell’Interno Ue all’accordo su procedure di frontiera, gestione dell’asilo e movimenti secondari oggi appare quasi un atto protocollare, risucchiato dalla violenza dei fatti. Dalle coste calabre alle acque del Peloponneso, dalla Magna Grecia alla Grecia, Bruxelles reagisce alle tragedie dei naufragi nel Mediterraneo con virgolettati senz’anima, che non assumono i disastri del mare tra le corresponsabilità dell’Unione.

Frontex, l’agenzia della guardia di frontiera e costiera, fa "tutto quel che può", è la dichiarazione di giornata che ributta platealmente l’onere del soccorso tutto addosso ai paesi costieri: paesi probabilmente, anzi sicuramente in difetto sia a Cutro sia a Pylos, visto il mancato salvataggio; ma anche soli, sostanzialmente abbandonati in questa gigantesca sorveglianza marittima da una Unione i cui stati membri senza sbocco mediterraneo non sentono quegli annegati – e quello stigma – come un peso comune. Lucrare in silenzio sul proprio vantaggio geografico resta esercizio largamente diffuso. Un’asimmetria che condiziona inevitabilmente Bruxelles. Difatti, anche davanti alle sconvolgenti immagini del naufragio nell’Egeo, Palazzo Berlaymont riattacca il disco delle responsabilità nazionali. Frontex può solamente rilevare le imbarcazioni in difficoltà. Circostanza – assicura Eric Mamer, portavoce di Ursula von der Leyen – verificatasi anche per il peschereccio stracolmo di disperati naufragato a Pylos.

Nella visione Ue, "la priorità è fare il possibile vista la situazione". Bruxelles appare impotente e quindi per necessità sposa la linea di bloccare il più possibile le partenze per "scongiurare la perdita di altre vite" (mentre sulle carrette che prendono il largo e affondano la Commissione continua a chiamarsi fuori). Palazzo Berlaymont punta tutto sul faccia a faccia odierno tra le autorità dei 27. L’attenzione di tutti è concentrata sul maxi accordo per "fare di più", insieme a Tunisia, Libia e Marocco, finalizzato al contrasto dei trafficanti di vite umane.

L’impegno è condiviso anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, incontrando a Roma il premier maltese Robert Abela, ribadisce come "senza un’adeguata difesa dei confini esterni dell’Ue" diventi "molto più difficile parlare di movimenti secondari". L’auspicio comune di Roma e La Valletta è che la visita in Tunisia del commissario Ue Oliver Varhyely sia confermata. Obiettivo: un memorandum d’intesa fra Tunisi e Bruxelles in tempo per il vertice Ue del 29 e 30 giugno.

Per le "eventuali indagini" sulle falle nelle attività Sar ci sarà tempo. A quanto risulta, il gruppo di contatto sarebbe pronto a riaprire i canali, ma solo su un un assetto comune per i soccorsi operati dalle Ong. Troppo poco. Dopo una tragedia simile.