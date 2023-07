L’Europa che verrà Codice bancario e fisco: un percorso comune su regole e concorrenza

di Antonio Patuelli*

Per consolidare l’Unione Europea e prevenire motivi di conflittualità o addirittura di disgregazione, dopo Brexit, bisogna guardare avanti, non limitarsi al compiacimento per i risultati raggiunti sia in ambito economico, sia con la maggiore compattezza derivata anche dall’aggressione e dalla guerra russa all’Ucraina.

Non basta, infatti, ripetere da anni la necessità di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati come per la garanzia unica europea per i depositi, terzo pilastro dell’Unione bancaria. Non basta nemmeno raggiungere un altro importante, fondamentale obiettivo che sembra più a portata di mano, cioè l’Unione completa del mercato dei capitali: completa, perché non si parte certamente da zero, dopo decenni di progressi.

Dopo aver realizzato nell’Unione Europea grandi obiettivi dei decenni passati, come la politica agricola comune, la libera circolazione del denaro, delle merci e delle persone, dopo la nascita e il consolidarsi dell’Euro e dell’Unione bancaria, dopo aver superato la pandemia più uniti del solito e dopo aver varato un inaspettato e rilevantissimo PNRR, gli obiettivi ambiziosi dell’Unione Europea non possono limitarsi agli ulteriori possibili importanti allargamenti territoriali. Occorre, infatti, essere più lungimiranti, prevenire problemi e rischi di crisi interne e adottare strategie che permettano l’ulteriore crescita economica e sociale di tutta l’Unione Europea. Per tutto questo occorre innanzitutto rilevare i grandi progressi realizzati soprattutto negli ambiti economici dalla UE, senza sottovalutare i rischi di estrema competizione e di conseguenti divaricazioni.

In ambito bancario è prioritaria la necessità di un Codice Bancario Europeo, con Testi unici innanzitutto di diritto bancario e penale dell’economia. Ma l’Unione bancaria e quella piena del mercato dei capitali non possono essere gli unici obiettivi di crescita economica della UE: più avanzano le unioni di settori dell’economia europea, più emergono evidenti i fattori di divergenza, innanzitutto gli ambiti nei quali cresce la concorrenza anche dura, e potenzialmente divaricante, fra i diversi Stati della UE e conseguentemente fra le diverse economie dell’Unione Europea.

Insomma, ora occorre porsi un nuovo grande obiettivo strategico per la crescita economica e sociale di tutta la UE e della corretta concorrenza fra le imprese di ogni genere e natura, senza privilegi e penalizzazioni. Ora occorre strategicamente porre il grande obiettivo dell’Unione Fiscale Europea, con un unico Codice di diritto tributario e anche con identiche aliquote dei tributi: senza di questo, i capitali verranno sempre più attratti dagli Stati membri della UE dove più bassa è la pressione fiscale, e con i capitali vi sarà anche la fuga dei cervelli, cioè dei giovani più qualificati e comunque lo spostamento delle potenzialità di occupazione.

L’Unione Europea non può consolidarsi e svilupparsi senza obiettivi ambiziosi che permettano la competizione interna con l’uguaglianza delle condizioni di partenza nelle regole di concorrenza sostanziale, per permettere effettive potenzialità di crescita economica e sociale a tutte le aree della UE.

I Padri fondatori dell’Unione Europea hanno dimostrato che l’utopia si persegue col metodo della ragione: l’Europa unita, anche pochi decenni fa, sembrava un’utopia. Ora è indispensabile porsi nuovi obiettivi strategici di crescita comune.

* Presidente Associazione Bancaria Italiana