L’Euro arriva in Bulgaria. Sarà adottato dal 2026

Il Parlamento europeo e il Consiglio Ecofin hanno dato l’ok definitivo all’introduzione dell’euro in Bulgaria il primo gennaio 2026 come 21esimo membro della zona euro. La notizia, preannunciata nelle scorse settimane, ha scatenato l’euforia della leadership al potere nel paese balcanico.

"Ce l’abbiamo fatta! Dal primo gennaio prossimo la Bulgaria adotterà ufficialmente l’euro. Ringraziamo le istituzioni, i partner e tutti coloro che con il loro impegno hanno reso possibile questo momento importante", ha dichiarato il premier Rosen Zhelyazkov (in foto), esponente del partito conservatore Gerb. La ministra delle Finanze Temenuzhka Petkova ha definito quella di oggi "una giornata storica". "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo strategico – ha detto –. L’appartenenza all’eurozona è un fattore importante per la stabilità economica e finanziaria, per un migliore sviluppo del contesto imprenditoriale e per un migliore tenore di vita", ha affermato Petkova.

Il Consiglio Ue Ecofin ha fissato il tasso di conversione tra l’euro e il lev bulgaro a 1,95583 lev per 1 euro.