Lettera contro De Girolamo. Inviata anche all’Agcom

In merito alla notizia "Pornografia del dolore, lettera contro De Girolamo", pubblicata ieri, si precisa che Agcom è stata destinataria per conoscenza della missiva contro la puntata di martedì 31 ottobre di ’Avanti popolo’ su Rai 3, non il mittente. La lettera, con 300 firme, contesta la scelta di intervistare la vittima dello stupro di gruppo di Palermo.