Una lettera dal carcere ai due figli, Greta e Davide, per ribadire la propria innocenza. A pochi giorni dall’udienza sulla richiesta di revisione del processo Giovanni Camassa, agricoltore salentino di 57 anni condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di sua moglie Angela Petrachi. Sul cadavere fu trovato il Dna di un altro uomo.