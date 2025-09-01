“Lettera a un bambino mai nato“. Oriana Fallaci cinquant’anni dopo

Un monologo struggente col figlio che Oriana Fallaci mai avrà. Un libro “pioneristico“ diventato un classico, sempre attuale per i temi che affronta – maternità, aborto, amore, libertà – che Rizzoli manda nuovamente in libreria con un’edizione speciale per il cinquantenario: Lettera a un bambino mai nato uscì nel settembre 1975 diventando un bestseller. L’opera torna il 23 settembre in una veste identica al volume di mezzo secolo fa voluta dalla Fallaci, anche se in quarta di copertina c’è una sua foto inedita proprio del 1975 e con una nuova prefazione, di Francesca Mannocchi. Ma soprattutto la nuova edizione si accompagna alla copia anastatica della bozza del libro scritta a mano da Fallaci in un suo "tipico quaderno di appunti" scoperto in un cassettone della sua casa di New York dopo la morte, ricorda Edoardo Perazzi, nipote ed erede.

Un “diario“ già noto e anche esposto, ma mai pubblicato finora. "Da un punto di vista filologico non è una versione difforme, non ci sono capitoli che non ha pubblicato – spiega Perazzi – Ma è incredibile quello che comporta: non solo la riprova che fosse un libro autobiografico ma che era una cosa che ha tormentato Oriana per tanti anni. È datato New York 1967, quasi dieci anni prima dell’uscita del libro".

Il “diario“ ritrovato sfata il "mito", prosegue il nipote di Fallaci, che sia stato "partorito" dall’inchiesta sull’aborto commissionata a Fallaci dal direttore dell’Europeo. Ancora: "Nell’immaginario collettivo si associa con l’amore per Alekos Panagulis", iniziato nel 1973 e nel corso del quale ebbe un aborto spontaneo, ma "non è così": "Oriana ha avuto più aborti spontanei, i bambini non riusciva a tenerli, e uno che l’ha particolarmente turbata ha generato questo quaderno".

Su chi fosse allora il padre, Edoardo Perazzi non ha certezze. Sul perché Fallaci abbia raccontato altro sull’origine del libro "la conclusione a cui sono giunto – risponde – è che sia stato per una qualche forma di pudore. Credo l’abbia fatto per difendere se stessa in qualche modo, per prenderne un po’ le distanze in qualche maniera".