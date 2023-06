Letizia Moratti "La mia parabola con lui Ha unito i popolari, ora ripartiamo da lì"

di Giambattista

Anastasio

"Questo è innanzitutto il momento del rispetto e del cordoglio. In un momento successivo auspico ci sia modo di confrontarsi e di unire le forze: tutti dobbiamo sentire la responsabilità di portare avanti i valori che Berlusconi ha saputo rappresentare a livello italiano ed europeo, quelli popolari, liberali e socialisti". Letizia Moratti è tra quanti hanno vissuto da vicino la parabola politica del Cavaliere: presidente della Rai dal 1994 al 1996, durante il primo governo Berlusconi, ministra dell’Istruzione durante il secondo ed il terzo governo Berlusconi, dal 2001 al 2006, e nel 2006 sindaca di Milano per il centrodestra, allora a trazione forzista. "Anni intensi – li definisce lei –. Difficile ridurli ad un ricordo solo". E altrettanto difficile, a suo avviso, lasciarli andare senza preservarne e perpetuarne l’eredità: da qui la speranza di poter "lavorare insieme" con tutte le forze che si riconoscono nell’area moderata, da Forza Italia a Italia Viva, da Azione a Noi Moderati.

Moratti: il fil rouge del rapporto con Berlusconi?

"La grande libertà che mi ha sempre lasciato in tutti i miei incarichi, dalla Rai agli anni da sindaco. Resta il ricordo e la sensazione della grande fiducia che ha sempre riposto in me".

La Rai e la tv sono sempre stati tasti sensibili per lui...

"Prima di accettare l’incarico della presidenza della Rai chiesi di incontrarlo ad Arcore perché volevo avere da lui tutte le garanzie sull’indipendenza del mio ruolo. Come ricorderà, era un momento decisamente delicato, quello: la Rai era fortemente indebitata, si reggeva sui soldi del Salva-Rai, andava profondamente risanata. Come dico sempre: vengo chiamata quando ci sono da risolvere criticità complesse, è successo anche di recente (gennaio 2021, quando fu chiamata in Regione Lombardia per gestire la campagna vaccinale anti-Covid, ndr). Lui non fece alcuna fatica a garantirmi l’autonomia che chiedevo. E i fatti lo dimostrarono: ho chiamato in Rai giornalisti come Lucia Annunziata o Michele Santoro, profili non riconducibili al centrodestra. Altrettanto accadde quando ero ministro dell’Istruzione: le nomine degli enti della ricerca spettano al presidente del Consiglio e lui aveva dei nomi, ma diede priorità ai miei perché disse, avrei dovuto relazionarmi io con quegli enti. Mi aveva sconsigliato di fare il ministro all’Istruzione perché, mi disse, è un ministero che dà poca gloria e lasciò aperte fino all’ultimo altre due opzioni, ma io volevo riportare nel sistema scolastico 300mila ragazzi che vi erano usciti".

Che resta oggi dell’eredità politica di Berlusconi?

"Berlusconi ha avuto un grande merito storico: ha saputo dar voce a tradizioni politiche importanti come quella popolare, liberale e socialista, modernizzandole e consolidandone i valori di modo che restassero valori fondanti della nostra società".

Quale futuro per Forza Italia? Crede che questi valori debbano essere rappresentati da un’espressione politica nuova, un cartello di moderati?

"Io credo che tutti debbano sentire la responsabilità di portare avanti questi valori come ha fatto Berlusconi sia a livello italiano sia a livello europeo e che debba arrivare il momento di unirci in questi valori. Auspico ci sia modo di lavorare insieme, di confrontarsi e di unire le forze. Questo, però, è il momento del rispetto e del cordoglio".

Sussiste il rischio o la possibilità, a seconda dei punti di vista, che l’area popolare confluisca nella destra sovranista che guida l’attuale governo?

"Quella dei popolari è un’area politica importante. Da qui si deve ripartire per rilanciare i valori che Berlusconi ha saputo rappresentare ed unire".

Le Europee saranno un primo banco di prova?

"Le Europee sono il prossimo traguardo. Ma ora, ripeto, è il momento del cordoglio".