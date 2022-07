L’estate italiana? Avrà 7mila voli in meno

di Antonio Troise Negli aeroporti decolla ancora il caos. Voli cancellati, ritardi abissali, proteste infinite e nervi a pezzi. Ancora una giornata nera per chi ha dovuto viaggiare. Ieri l’ennesimo annuncio da parte della British Airways che, con il classico aplomb anglosassone, ha annunciato che cancellerà "a malincuore" altre centinaia di voli nella stagione estiva. E neanche l’Italia sarà immune dal "contagio". I problemi che si registrano in quasi tutti gli scali europei e americani avranno effetti a cascata anche da noi. Tra il primo luglio e il 30 settembre, secondo le prime stime, saranno almeno 7mila i voli cancellati in Italia e oltre 41mila in Europa. Ma la situazione potrebbe notevolmente peggiorare. Nel Vecchio Continente, a rischio di cancellazione, ci sarebbero almeno 140mila voli fra luglio e agosto con un esercito di 1,8 milioni di passeggeri regolarmente prenotati che rischiano di restare a terra. Per fronteggiare l’emergenza oggi il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, ha convocato un tavolo con gli attori del settore anche se, ha chiarito, "servirebbero interventi europei e un cambiamento di comportamenti di imprese non basate in Italia". ANCORA SCIOPERI La situazione potrebbe rapidamente peggiorare da martedì prossimo, quando scatterà una raffica di proteste del personale aeroportuale iscritto alla Confederazione Unitaria di Base. Fino al 29 luglio ci sarà il blocco degli straordinari e, il 17 luglio, uno sciopero di 4 ore dalle 14 alle 18. Inoltre Uiltrasporti e Filt Cgil hanno "prontamente ridotto" da 24 a 4 le ore di sciopero proclamato in EasyJet, Ryanair, Malta Air, Volotea e Crewlink per il 17 luglio, accogliendo la richiesta della Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. LE CAUSE DEL DISASTRO La verità è che l’intero settore del trasporto aereo, dopo due anni di Covid e scali praticamente deserti, si è trovato letteralmente ...