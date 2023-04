L’esperienza alla Farnesina gli è servita

Gabriele

Canè

Forse basterebbe rifarsi alla dichiarazione del ministro degli Esteri Tajani: Di Maio non è il candidato del Governo Italiano. Stop. La scelta fatta dall’Alto rappresentante della Ue, Josep Borrell, di indicare il nostro ex titolare della Farnesina come inviato dell’Unione nei Paesi del Golfo, non è dunque né concordata, né apprezzata. Per semplificare: un gesto di oggettiva scortesia istituzionale. Come se dovendo scegliere un inviato francese, avessero pescato un esperto nelle fila della Le Pen. Detto questo, non ci strapperemo le vesti, ma qualche considerazione ulteriore può essere fatta. La prima, positiva: meglio un italiano, che un esponente di un altro Paese.

La seconda, personale: sarebbe sciocco e poco corretto ritirare fuori la litania del "Giggino bibitaro" in un Paese in cui tanti leader politici sono nati dalla strada, ma poi hanno dimostrato valore e capacità. Di Maio che ha guidato e portato al Governo i 5Stelle, forse tanto da poco non è. E dopo aver abolito grillinamente la povertà, con eleganza ha voltato pagina, cambiato registro. Come dicono i professori, "il ragazzo si è applicato". Forse non è bastato, ma l’impegno ce l’ha messo, anche se, per chi ha fatto studi di scienze internazionali e diplomatiche, la sua investitura è come prendere un ceffone in viso. Uscendo dalle osservazioni "tecniche", resta il problema politico. Come è successo di recente per i biocarburanti, diciamo che l’Europa, a cui dobbiamo soldi e stabilità monetaria, a volte non ci ama. O meglio non ci tiene nel dovuto conto. E questo dispiace perché prima con Draghi, e ora da sponde più lontane con Meloni, l’Italia ha mantenuto dritta la barra europeista. Saremo in mora sui balneari, ma siamo partners forti e fedeli. Degni di rispetto. Dunque, che fare? La solita lagna? No, ma dire alla Ue che ha sbagliato, è giusto. E già che ci siamo, chiederci dove sbagliamo noi. Non da oggi.