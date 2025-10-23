Si operano di cataratta ma subiscono lesioni all’occhio e perdita della vista, cosa succede a Catania

Catania, 23 ottobre 2025 – Dieci persone sono finite in ospedale dopo un intervento alla cataratta in una clinica privata. Il fatto è avvenuto a Catania, dove la Procura locale ha aperto un'inchiesta sul ricovero di questi pazienti operati tutti insieme lo stesso giorno per il medesimo problema. Una buona percentuale degli interessati, infatti, ha riscontrato gravissime lesioni all'occhio soggetto all'intervento e un indebolimento del senso visivo, che hanno indotto le autorità a fare partire immediatamente un'indagine nei confronti della clinica presunta colpevole. Secondo il Codacons “i pazienti coinvolti sarebbero in totale almeno una trentina – si legge nella nota dell'associazione –. Diversi di loro sarebbero stati ricoverati negli ospedali Cannizzaro, e Policlinico di Catania e al Centro oculistico europeo di Aci Castello".

La vicenda

Su circa una trentina pazienti operati alla cataratta da una clinica privata in un solo giorno, ben dieci registrano forti danni agli occhi e gravi problemi alla vista dopo l'intervento. Le prime analisi effettuate sui filtri utilizzati per l'operazione, tuttavia, hanno confermato la sterilità dei prodotti e hanno permesso l'apertura di un'ulteriore pista riguardante una sbagliata gestione e manutenzione delle sale operatorie interessate. A coordinare l'inchiesta il pool di magistrati capeggiato dall'aggiunto Agata Santonocito.

La nota del Codacons

Sulla situazione si è espresso anche il Codacons: “Numerosi pazienti operati di cataratta in un centro privato sarebbero stati ricoverati in diversi ospedali cittadini per gravi complicazioni oculari – si legge nel comunicato –. Nelle prossime ore sarà presentato un esposto alla Procura di Catania e una segnalazione al ministro della Salute, chiedendo di avviare verifiche immediate per accertare cause, responsabilità e possibili omissioni nei protocolli di sicurezza sanitaria. Le infezioni riscontrate – continua il Codacons – avrebbero reso necessario un trattamento urgente con terapie antibiotiche mirate e, nei casi più gravi, un nuovo intervento chirurgico. Le direzioni sanitarie degli ospedali che hanno accolto i pazienti avrebbero avviato procedure straordinarie di sterilizzazione e profilassi nei locali e nelle sale operatorie, mentre in alcune strutture pubbliche gli interventi di cataratta sarebbero stati temporaneamente sospesi per consentire controlli approfonditi”.

L'evoluzione della vicenda sarà monitorata nei prossimi giorni, così come le condizioni di salute dei pazienti colpiti da questo episodio di presunta malasanità. “Le prime ipotesi formulate in ambito medico – conclude l'associazione – parlano di una possibile contaminazione ambientale o di carenze nelle pratiche di sterilizzazione del materiale chirurgico. Tuttavia, le analisi preliminari sui filtri e sui liquidi utilizzati avrebbero confermato la piena sterilità dei prodotti, lasciando aperta la pista di un’eventuale anomalia legata alla gestione o alla manutenzione delle sale operatorie del centro privato coinvolto”.