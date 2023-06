L’esercito Ue non si può più rimandare

Gabriele

Canè

Se fosse una normale crisi internazionale, una "normale" guerra locale, un Kosovo, basterebbe fare copia e incolla. Basterebbe ripescare dal computer quanto scritto mille volte: la Grande Assente è l’Europa, che non ha una Costituzione (bocciata da Francia e Olanda nel 2005 e mai più riproposta), da cui una vera unità politica e istituzionale, un governo vero, quindi il normale esercito che ogni Stato ha per dissuadere i potenziali nemici, e per intervenire anche nelle situazioni che a due passi da casa ne minaccino l’integrità. Oddio, c’è la Nato, ma chi comanda sta a Washington e non a Bruxelles. Ci sarebbe anche l’Onu, ma da tempo serve solo a mantenere più di 40 mila dipendenti esentasse, garantendo la sua costosa inutilità in tutte le vicende mondiali. Questo uscirebbe dagli archivi. Oggi, però, non c’è una situazione normale. C’è una guerra tra due Paesi, e l’aggressore, seconda o terza potenza della terra, orso dalle zampe d’argilla, ha dimostrato di poter finire sotto scacco di alcune decine di migliaia di (suoi?) mercenari. Inedito. Destabilizzante. È evidente che dal punto di vista militare, a Mosca sono fatti loro. È altrettanto chiaro che pure avendo i mezzi non potremmo, né dovremmo intervenire.

Oggi poi che ipotizziamo al massimo una futura mini forza di intervento rapido. Ma domani? Se il confitto esonda? Se esondasse non in questa, ma in un’altra occasione? Potremmo ripetere il solito auspicio di una Ue meno zoppa, che oltre alla moneta, e a una incompleta unione bancaria, deve costruire le sue fondamenta politiche? Possiamo farlo. Ma se restano veti ed egoismi, resteremo il solito vaso di coccio. Dunque, più Europa, presto e in concreto. Come istituzioni e come difesa. Costituzione, governo, esercito. Servono spalle larghe. Il rumore dei cannoni è vicino. Auspicare il disarmo è obiettivo nobile. Continuare a praticarlo, fragili e soli, un incomprensibile suicidio.