L’esercito di Israele avanza. Truppe e tank dentro Gaza. Netanyahu: una guerra lunga: "Distruggeremo Hamas"

Farruggia

Israele non molla. "I nostri soldati stanno combattendo e si trovano all’interno della Striscia di Gaza – ha detto il premier Benyamin Netanyahu, parlando alla nazione e facendo largo uso di retorica –. Siamo entrati nell’avamposto del male: il nostro obiettivo è demolire Hamas e riportare indietro gli ostaggi. La guerra dentro Gaza sarà dura e lunga, sarà la nostra seconda guerra di indipendenza. O vinciamo o cessiamo di esistere. Se Israele non vince questa guerra si diffonderà il male. Per questo la nostra sarà la vittoria del bene sul male".

Hamas sa che Israele fa sul serio, e così usa gli ostaggi per dividere il nemico: propone la loro liberazione in cambio di una tregua e della liberazione dei detenuti palestinesi. "Il prezzo da pagare per il gran numero di ostaggi nemici nelle nostre mani è svuotare le carceri di tutti i detenuti palestinesi", ha detto il portavoce di Hamas, Abu Obeida. E questa posizione (sulla quale Israele ha congelato la trattativa) ieri ha ottenuto un importante avvallo dalle famiglie degli ostaggi, che, dopo aver incontrato Nethanyahu, hanno chiesto la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi in Israele in cambio del rilascio dei loro cari. "La chiave è il livello di pressione su Hamas – aveva detto loro Nethanyahu –, maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità di riavere gli ostaggi". Ma il premier non ha convinto i familiari dei rapiti. "Riportate tutti indietro ora", ha dichiarato alla stampa Meirav Leshem-Gonen, la cui figlia 23enne Romi è stata rapita il 7 ottobre. Leshem-Gonen ha riferito di aver implorato Netanyahu di non lanciare operazioni militari che potrebbero mettere in pericolo i loro cari, affermando che ci sarebbe, invece, un ampio consenso nazionale rispetto a un accordo di scambio di "tutti in cambio di tutti". Non è servito. E cosi i tank dell’Idf sono e resteranno in alcune parti del nord della Striscia.

Le forze armate israeliane hanno un "piano modulare" che prevede un intervento di terra selettivo, supportato da un forte fuoco di artiglieria e da pesanti attacchi aerei. "Le forze di terra dell’Idf – dice il capo di stato maggiore delle forze di Difesa israeliane, Herzl Halevi – stanno conducendo un’operazione significativa e complessa. Stanno attualmente operando sul terreno nella Striscia di Gaza squadre di combattimento combinate di forze corazzate, del genio e di fanteria, supportate da un fuoco preciso e pesante. Per fare uscire allo scoperto il nemico, per sconfiggerlo, non c’è altra scelta che entrare con la forza nel suo territorio". È la fase due di una escalation che condurrà a un ben più ampio intervento di terra. Il che pone sempre il rischio di escalation, in primis con l’ingresso di Hezbollah – formalmente chiesto ieri da Hamas – nel conflitto.

Da giorni le milizia sciita e Israele si sparano. Ieri un proiettile di artiglieria israeliana è caduto all’interno della base di Naqura, sede del quartier generale di Unifil, la missione dei caschi blu con contingenti di 49 nazioni con un totale 10.500 soldati tra cui 1.150 italiani. Il colpo non era intenzionale, non è esploso e nessuno è rimasto ferito. Ma l’allarme è elevato e Unifil ha chiesto alle due parti di "cessare immediatamente il fuoco". Ma non ci si illude che li ascoltino. E così alla Difesa – nel caso scoppiasse una guerra vera tra Israele ed Hezbollah – stanno predisponendo piani per una eventuale evacuazione. Per effettuare possibili interventi umanitari a Gaza sono in zona da giorni il pattugliatore d’altura Thaon di Revel e due fregate multimissione ed è pronta una nave anfibia classe San Giorgio. Al momento sono lì solo per far fronte alla crisi umanitaria. Ma nel caso la situazione precipitasse, anche per riportare tutti a casa.