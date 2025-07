L’eredità degli Agnelli . La famiglia Elkann fa pace col Fisco

La pace con il Fisco italiano costa a John Elkann e ai suoi fratelli 175 milioni di euro: 110 milioni già versati per le evasioni fiscali grazie alle garanzie di istituti bancari nazionali ed esteri, il saldo finale relativo al mancato pagamento della tassa di successione in arrivo nelle prossime settimane.

L’accordo senza ammissione di colpa intende chiudere almeno con l’Agenzia delle Entrate le contestazioni sull’eredità Agnelli e una pagina imbarazzante nella storia della dinastia torinese. Il maxi pagamento dovrebbe servire a sanare la presunta evasione su cui indaga da febbraio 2024 la Procura di Torino. E soprattutto, come si legge in una nota, centrare l’obiettivo di "chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare". Gli avvocati della famiglia Elkann hanno sempre sostenuto la legittimità delle operazioni patrimoniali e la regolare dichiarazione dei beni ereditati. Con il pagamento, per John Elkann si apre ora la strada della "messa alla prova", misura alternativa al processo prevista dall’ordinamento penale italiano per alcune tipologie di reati tributari. Non una rinuncia a difendersi, si sussurra, ma un passo per "evitare un lungo contenzioso e restituire serenità alla famiglia". Se l’accordo sana in un colpo solo una complessa vicenda tributaria dalla quale gli eredi di Marella Agnelli – John, Lapo e Ginevra Elkann – si sono sempre dichiarati estranei, prosegue invece l’inchiesta penale, che si concentra in particolare sulla residenza della vedova dell’Avvocato.

Gli inquirenti sostengono che quella svizzera fosse fittizia, utilizzata per sottrarre all’imposizione fiscale italiana beni di grande valore: almeno dal 2010 Donna Marella sarebbe vissuta in Italia mentre "un family office svizzero provvedeva a tutte le incombenze, dal ritiro della corrispondenza ai vari pagamenti". Con ovvie ricadute a livello fiscale.

Nel settembre 2024 la sorpresa a Borse chiuse: erano stati disposti sequestri per un totale di 74,8 milioni di euro tra rendite vitalizie, patrimoni occultati tramite trust offshore e quote societarie. I tre fratelli, con la consulenza del commercialista torinese Gianluca Ferrero e del notaio svizzero Urs Robert Von Grueningen erano stati accusati di dichiarazione fraudolenta mediante "artifici". Di essere cioè al centro di un disegno "volto a sottrarre l’ingente patrimonio e i relativi redditi alle leggi successorie e fiscali italiane". Marella stava qui, ma risultava altrove. Un trucco non proprio inedito, la sorpresa erano i cognomi. Che però non hanno fermato gli investigatori: calcolatrice alla mano, e in base agli elementi a disposizione, hanno proceduto alla quantificazione dei redditi conseguiti e non dichiarati al fisco italiano dal 2015, ultimo anno utile ai fini dell’accertamento fiscale, oltre al patrimonio da assoggettare all’imposta su successioni e donazioni. Gli Elkann hanno sempre contestato la linea della procura negando l’esistenza di un "patrimonio occulto". Rispedendo al mittente anche l’accusa di avere voluto sottrarre quell’eredità alla madre Margherita Agnelli de Pahlen. Storia dolorosa davvero, e complicata.

La figlia di Gianni Agnelli aveva stipulato con Marella un accordo transattivo: in cambio della rinuncia alle partecipazioni nelle società di famiglia, ottenne beni per l’equivalente di un miliardo e 275 milioni di euro. In seguito però non riconobbe la validità dell’intesa dicendosi vittima di un "complotto" ordito dai figli ai suoi danni. Donna Marella è morta nel 2019 indicando come eredi John, Lapo e Ginevra Elkann. Margherita sostiene di essere stata esclusa ingiustamente dalla successione insieme ai figli delle seconde nozze e ha impugnato i testamenti.