Leonor studia da regina . Giura sulla Costituzione. E fa sognare la Spagna

"Riposa a disagio una testa che cinge una corona", avvertiva Shakespeare. Leonor di Borbone y Ortiz, principessa delle Asturie, ha ancora tempo per prepararsi. Ma nemmeno troppo. Oggi compie 18 anni e dichiara la fedeltà alla Costituzione davanti al Congresso dei deputati. Un atto solenne per la monarchia spagnola con un importante valore politico: da questo momento la ragazza incantevole che sembra disegnata alla Disney acquisisce il potere di assumere legittimamente le funzioni di regina nel caso suo padre Felipe non ne fosse più abilitato. In realtà è molto più di qualche notte insonne che le viene chiesto. Tocca a lei, figura amata e intatta su cui nemmeno i grafologi più invasati sono riusciti a trovare una macchia, rifare il maquillage alla monarchia.

Il ricordo della fine movimentata del regno di suo nonno Juan Carlos è ancora trauma collettivo: maxi mazzette, vita sontuosa, amanti al seguito nei safari in Botswana, fotografie in posa su un elefante morto. Nel 2014 è stato costretto ad abdicare per indegnità dopo 39 anni alla Zarzuela, nel 2020 è andato in esilio gentilmente accompagnato dal figlio, costretto a prendere provvedimenti duri contro papà. Adesso spetta alla nipote passare l’ultima mano di correttore. "Sono consapevole di quale sia il mio dovere e di ciò che comportano le mie responsabilità", dice a un passo dal decisivo rito di passaggio. Ha messo in conto il fatto che i rappresentanti dei partiti indipendentisti basco, catalano e galiziano, di orientamento repubblicano, boicotteranno la cerimonia.

Ma la Spagna ha già imparato ad amarla, per la riservatezza e quel filo di sangue borghese (la madre Letizia è un’ex giornalista figlia di un reporter e di infermiera sindacalista). In una nazione dove il dibattito sulla monarchia è permanente anche la stampa più ostinata è costretta ad ammettere che Leonor ha una reputazione immacolata. "Non ha storie, è tutta concentrata sugli studi e la famiglia".

Parla francese, inglese e catalano, sta imparando il basco e il galiziano, ha frequentato una scuola privata a Madrid, il Colegio Santa Maria de los Rosales, prima di andare alle superiori all’UWC Atlantic College, in Galles.

Come da tradizione, ad agosto ha iniziato l’addestramento militare di un anno all’Accademia dell’Esercito. Poi verranno dodici mesi in Aeronautica Militare e altri dodici in Marina, l’università pubblica in Spagna, un master blasonato in relazioni internazionali all’estero. Di fiabesco per ora c’è poco e si era capito il giorno venne al mondo, quando si aprì il dibattito sulla legge semisalica che nella corsa al trono mette le donne dietro i fratelli, per quanto più piccoli. Nel 2007 nacque però la sorellina Sofia e i sofisti della successione chiusero la bocca. La Spagna avrà una regina.