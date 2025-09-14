Leone XIV, primo compleanno da Papa: gli auguri dal mondo per i suoi 70 anni

Roma, 14 settembre 2025 – Papa Leone XIV oggi spegne 70 candeline. Ma per Robert Francis Prevost sarà una giornata di lavoro come tante: oltre all'Angelus in piazza San Pietro, il pontefice alle 17 sarà a San Paolo fuori le Mura per la celebrazione ecumenica in occasione della commemorazione dei nuovi martiri e testimoni della fede organizzata da S. Egidio.

Papa Leone XIV e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

L’omaggio di Mattarella e l’invito al Quirinale

E stamattina sono arrivati gli auguri da tutto il mondo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha associato al messaggio augurale anche l’invito al Quirinale. “Nel giorno del Suo settantesimo genetliaco voglia accogliere i più fervidi auguri che ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale.Con l'auspicio di poterLa presto ricevere al Palazzo del Quirinale, La prego di accogliere, nella felice ricorrenza del Suo compleanno e in vista del Suo onomastico, le espressioni di affettuosa vicinanza degli italiani tutti e della mia massima considerazione”.

Meloni: “Le sue parole sono una guida in tempi complessi”

Nel suo messaggio di auguri la premier Giorgia Meloni ha preso in prestito le parole di Sant'Agostino. “‘La speranza ha due bellissimi figli: lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per le cose che non vanno, il coraggio per cambiarle'. Parole che in questo Anno Giubilare assumono una valenza ancor più forte, perché ci ricordano quanto il nostro contributo sia decisivo per cambiare il presente in cui viviamo e gettare le basi per un futuro migliore – si legge nel messaggio –. Santo Padre, le Sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione. E rappresentano una guida certa e solida in tempi estremamente complessi, dove le certezze sembrano vacillare e i cambiamenti sono tanto repentini quanto profondi. L'augurio che mi sento di rivolgerle è che il Suo cammino possa continuare ad essere illuminato dalla fede, dal coraggio e dalla speranza. E sono certa che il popolo italiano non Le farà mai mancare il suo affetto e la sua devozione. Con affetto filiale”.

Gli auguri dal mondo della politica

Anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana si associa agli auguri al pontefice: “Ringrazio il Santo Padre per la sua salda guida spirituale e per l'impegno a favore della pace. La Sua attenzione al complesso scenario internazionale, la vicinanza ai cristiani perseguitati e a tutte le persone in difficoltà rappresentano un punto di riferimento essenziale. Grazie Sua Santità e i migliori auguri in questa ricorrenza”. Mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani scrive su X: “I più sentiti auguri di prosperità e grazia anche a nome della comunità di Forza Italia. La sua guida della Chiesa è un esempio di saggezza nella nostra comune ricerca di speranza e verità. Auguri Papa Leone".

La Chiesa ucraina: “Grazie per gli appelli alla pace”

Tantissimi i messaggi di auguri da tutto il mondo della politica e delle istituzioni. Ma anche dalla chiesa ucraina, che ringrazia il pontefice “per i suoi instancabili appelli alla pace e al servizio della diplomazia della verità, come primo passo verso una 'pace disarmante e disarmata'. – scrive il capo della Chiesa greco-cattolica Sviatoslav Shevchuk –. Non possiamo dimenticare che è stato l''amato popolo ucraino' - ricorda l'arcivescovo maggiore di Kiev - ad essere al centro del primo appello del Santo Padre dopo la preghiera del Regina Coeli dell'11 maggio 2025”.