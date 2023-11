Leone a Ladispoli, spunta il video della cattura: “Violenze sul felino”. Giallo sulla gabbia aperta nel circo

Ladispoli, 12 novembre 2023 – Perché la gabbia di Kimba era aperta? La Procura di Civitavecchia potrebbe aprire un’indagine dopo che ieri un leone scappato dal Rony Roller Circus, seminando il panico a Ladispoli, comune di 40mila abitanti sul litorale laziale, vicino Roma. La caccia al felino è durata alcune ore ed è fortunatamente finita con la cattura dell’animale. Ma ci si chiede come abbia fatto il leone a uscire dalla sua gabbia. E’ stato un incidente o qualcuno l’ha fatto uscire volontariamente? Gli inquirenti attendono una prima informativa delle forze dell'ordine sulla vicenda, per aprire eventualmente un vero e proprio fascicolo sul caso.

Intanto nuove immagini diffuse dalla polizia di Stato, mostrano come il leone sia stato avvistato e seguito dall’elicottero, anche nel buio. Una volta raggiunto Kimba è stato addormentato, è caricato su un mezzo, quindi riportato nel circo.

Fermo immagini in sequenza del video che mostra la cattura dell'animale

"Basta circhi con animali”

"Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi", commenta il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando che ieri ha vissuto momenti di grande apprensione per i cittadini.

La questione anima la politica bipartisan. Dopo le esternazioni del primo cittadino, eletto in quota centrodestra, oggi è la sinistra nazionale ad affrontare la questione. Il caso di Ladispoli "dimostra quanto sia pericoloso e disumano utilizzare animali come attrazioni negli spettacoli circensi”, scrive in una nota Claudio Marotta, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Regione Lazio. “Proporremo in consiglio regionale gli atti necessari affinché si vietino i circhi con animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”.

Il video della cattura

Il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli e una rappresentanza di animalisti si sono dati appuntamento alle 16 davanti al Rony Roller Circus a Ladispoli per chiedere il divieto su tutto il territorio nazionale dell'utilizzo di animali nei circhi. Ma si protesta anche per “le violenze subite dall'animale nel momento della sua cattura". "Sono immagini indegne di un Paese civile quelle che tutti noi abbiamo visto nel video (qui sopra ndr) della cattura del leone fuggito dal circo – accusa Borrelli – Neanche al peggior mafioso viene riservato un trattamento simile. Dopo essere stato braccato lungo le vie della città l'animale, una volta narcotizzato, viene prima trascinato in modo barbaro da una scarpata, dove aveva cercato riparo, con delle funi attaccate alle zampe e poi sollevato in malo modo senza alcuna tutela per la sua incolumità per essere poi scaricato su un pick up. Un'operazione condotta senza alcuna cautela per la quale presenterò un'interrogazione parlamentare per conoscere se fossero presenti medici veterinari o personale specializzato nel recupero del leone, se siano state rispettate le norme a tutela della sua incolumità e di quella degli operatori coinvolti".