Leone fugge dal circo Orfei. Un giorno di terrore in città

Caccia al leone a Ladispoli, un centro sul litorale nord non distante da Roma, dopo che il felino è fuggito da un circo. L’allarme è scattato poco prima delle 16.

L’animale è stato catturato solo in tarda serata dopo un’intera giornata contrassegnata da allerte e avvistamenti: è stato sedato dalle squadre di veterinari giunte sul posto e successivamente catturato.

Un elicottero della polizia di Stato ha sorvolato la zona ed in una prima fase, con il visore ad infrarossi, è riuscito ad individuare il felino in un campo coltivato. "Evitate gli spostamenti", aveva avvertito il sindaco Alessandro Grando sui social, consigliando ai cittadini di restare a casa Per facilitare le ricerche è stato chiuso anche un tratto della via Aurelia dal km 38 al km 42.

Intanto esplode la polemica sui circhi che usano animali. "Per quelli che cominceranno a chiedere: perché ancora fate venire a Ladispoli il circo con gli animali? Perché il sindaco ha autorizzato il circo? La risposta è che io non ho autorizzato nulla, non spetta a me farlo, e che purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città – dice il sindaco di Ladispoli–. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti. Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente". Gli animalisti dell’Oipa tornano "ad auspicare l’introduzione di una legge che vieti i circhi con gli animali, anche nel rispetto del nuovo articolo 9 della Costituzione che "tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni". Mentre l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente si augura una cattura non violenta del felino: "Sulle responsabilità e sui motivi della fuga del leone dal circo Stefano Orfei ne parleremo a tempo debito". La procura di Civitavecchia aprirà un’inchiesta.

