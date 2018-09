Venezia, 29 settembre 2018 - Caccia ai quattro vandali che - in piena notte - hanno imbrattato con vernice rossa uno dei due "leoncini" posti nell'omonima piazzetta a fianco della Basilica di San Marco a Venezia, lasciando anche una scia di scritte sul selciato e sulle scale adiacenti.



La scoperta è stata fatta stamani da alcuni residenti, che hanno avvertito la polizia locale. Le due statue sono posizionate ai vertici del rialzo della piazzetta dove c'è una vera da pozzo, e rappresentano leoni accovacciati. A essere imbrattata è stata la statua posta a sinistra della piazzetta.

La vernice - forse spray - appare sui due occhi e sul collo del 'leoncino'. Il comandante della Polizia locale Marco Agostini spiega che, sulla base delle riprese della videosorveglianza, l'atto di vandalismo è stato compiuto alle ore 3.58.

Al lavoro con le Forze dell’ordine per identificare 2 uomini e 2 donne che alle 4.00 di stanotte hanno imbrattato i Leoncini a San Marco e lasciato una scia di scritte a #Venezia.



IL SINDACO - Luigi Brugnaro , sotto l'hashtag #VeneziaNonSiTocca, ha twittato: "Al lavoro con le Forze dell'ordine per identificare 2 uomini e 2 donne che alle 4.00 di stanotte hanno imbrattato i Leoncini a San Marco e lasciato una scia di scritte a #Venezia. Troviamoli per punirli e metterli a ripulire la città davanti a tutti!''.

LE INDAGINI - "Stiamo svolgendo le indagini a tutto campo con la polizia giudiziaria, ci sono buone possibilità di identificare i responsabili dato che siamo in possesso di immagini dei quattro, due maschi e due femmine, nell'atto di imbrattare", riferisce il comandante Marco Agostini, che ha spiegato come sia stato possibile individuare le persone grazie alle telecamere presenti in piazza San Marco.

"Siamo stati in grado di vedere anche l'altro episodio vandalico al ponte dei Carmini, la dinamica è chiarissima e si riesce a capire molto". Il prossimo passo è l'acquisizione delle immagini dai privati: "Stiamo acquisendo i video di tutte le telecamere della zona dei privati per vedere se riusciamo ad avere immagini più nitide dei volti - ha proseguito Agostini - Per ora, sebbene sia difficile fornire un identikit, è possibile affermare che si tratti di persone giovani, probabilmente artisti o attivisti dei centri sociali. Al vaglio c'è anche l'ipotesi che si tratti di una provocazione futurista".

Infine il comandante ha precisato che "non si può dire che la città non sia presidiata, dato che l'episodio è accaduto un minuto e mezzo prima del passaggio della ronda dei militari e della pattuglia. Certo è impensabile essere sempre con un poliziotto, un militare o un vigile al posto giusto al momento giusto. Però il sistema di telecamere è efficiente".

I PRECEDENTI - Dopo i 'turisti cafoni', che usano gli spazi del centro storico lagunare come fossero in spiaggia, si ripropone quindi il problema della tutela fisica dei suoi monumenti. Non è la prima volta, naturalmente, che Venezia fa i conti con gli irresponsabili della bomboletta spray: nell'estate 2010 fu un altro simbolo della città a subire i danni dei writer. Qualcuno prese di mira la colonna marciana di Piazza San Marco, vergando sull'antica pietra in granito violetto la scritta rossa 'Berlin'. Fu necessario un delicato e complesso restauro, eseguito con tecnica mista (usando il vapore per togliere la vernice acrilica e togliendo le tracce residue di colore con impacchi localizzati di sverniciatore neutro), ma la colonna marciana tornò al suo splendore.

Niente vernice spray, ma uguale spregio di un gioiello d'arte come Palazzo Ducale quattro anni fa, nel luglio 2014, quando un giovane turista straniero riuscì ad arrampicarsi di notte, senza essere fermato da nessuno, sui marmi e i 'merletti' gotici del monumento in Piazza San Marco. Una 'scalata' che fu testimoniata solo dagli scatti fotografici del climber-vandalo, finiti poi sui social network.

LE REAZIONI - Tra i primi a commentare la cosa è stato Giampietro Gagliardi, fondatore dell'associazione giovanile Generazione '90 che in città ha già organizzato con successo di adesioni manifestazioni contro la monocultura turistica: "E' un gesto da condannare che aggiunge un'ulteriore macchia a questa stagione turistica. Anche se ormai di stagionale c'è ben poco, visto che è un susseguirsi continuo. In una città come la nostra, che ha 30milioni di turisti all'anno e controlli minimi, ci si può anche aspettare che possa succedere qualcosa di simile. Speriamo che l'indignazione porti a qualcosa di concreto".

UN PO' DI STORIA - I due leoncini sono una tra le principali attrazioni della piazza e spesso vengono 'cavalcati' da turisti - soprattutto bambini - in cerca di un selfie particolare. Furono realizzate da Giovanni Bonazza nel 1722, in marmo rosso di Cottanello.