Leonarduzzi e Mazzucchi, chi sono i telecronisti Rai nell’occhio del ciclone. Il precedente del post su Hitler

Roma, 17 luglio 2023 – Commenti razzisti, sessisti e body shaming. Il giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi sono finiti nella bufera per le frasi pronunciate in diretta martedì mattina su Rai Play 2 durante i Mondiali di nuoto a Fukuoka. I due, su disposizione dei vertici Rai, saranno subito fatti rientrare in Italia dal Giappone, in attesa di possibili provvedimenti disciplinari. Ma chi sono Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi?

Chi è Leonarduzzi

Lorenzo Leonarduzzi ha già affrontato polemiche per battute poco felici. Nel 2020, durante la telecronaca del rally di Monza, era stato protagonista di una commento sessista giocando sul nome del pilota estone Ott Tänak. "Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico, mi hanno detto una battutaccia che io riferisco. ‘Donna nanak tutta Tanak’, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita", aveva detto il giornalista, per poi scusarsi successivamente: "Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne". L'uscita spinse alle scuse l'allora direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, e all'apertura di un'istruttoria che si concluse con la sospensione.

Due anni prima apparve sul profilo Facebook di Leonarduzzi un post che augurava buon compleanno ad Adolf Hitler. L'ex membro della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi denunciò il fatto: "Anche alla Rai qualcuno festeggia la nascita di Adolf Hitler. Parliamo di un giornalista che lavora per il servizio pubblico in un Paese in cui il presidente ha nominato senatrice a vita una vittima del nazismo come Liliana Segre", scriveva Anzaldi allegando alla denuncia social lo screen del post Facebook pubblicato dal giornalista Rai. Un caso che costrinse l’azienda di Viale Mazzini a pubblicare una nota: “In riferimento alla segnalazione dell’on. Michele Anzaldi di un post di auguri in tedesco sul profilo Facebook privato di un giornalista, Rai ritiene impensabile che possa essere stato realmente indirizzato alla figura di Hitler. Se così fosse, l’azienda prenderà iniziative adeguate alla gravità del caso. Non può comunque essere certo un post su un social network a mettere in discussione il ruolo svolto quotidianamente dal Servizio Pubblico nel contrasto all’apologia del nazifascismo e nella trasmissione dei valori connessi alla Memoria e contro ogni forma di discriminazione e odio”.

Chi è Mazzucchi

Massimiliano Mazzucchi è un ex tuffatore italiano. Nella sua carriera ha partecipato a due edizioni dei giochi olimpici –Sydney 2000 e Atene 2004 – conquistando un 18esimo e 20esimo posto nel concorso dei tuffi dalla piattaforma 10 metri. Ha smesso di gareggiare nel 2013.