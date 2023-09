Caso La Russa junior, tracce biologiche maschili sui vestiti della ragazza

Milano, 26 settembre 2023 – Tracce biologiche maschili sugli indumenti della vittima, la 22enne che sarebbe stata violentata da Leonardo Apache La Russa e dall’amico dj Tommaso Gilardoni, nella casa del presidente del Senato, il 18 maggio scorso.

E’ emerso quanto già ci si aspettava dalle analisi genetiche sui reperti, in particolare sugli indumenti indossati dalla ragazza la notte del presunto stupro. Il passo successivo degli investigatori sarà quello di confrontare il dna maschile trovato, con quello prelevato a Leo Apache La Russa e all’amico dj per accertare che ci sia corrispondenza. Le tracce biologiche sono emerse attraverso la cosiddetta "campionatura", e ora serviranno accertamenti più specifici per verificare se sia possibile estrarre da quelle tracce uno o più profili genetici. Gli esiti di queste prime analisi "da campionatura", cioè su campioni relativi ai reperti acquisiti, hanno portato, al momento, solo all’individuazione delle tracce biologiche. Se i due ragazzi finiti al centro della indagine non volessero sottoporsi volontariamente all’esame del dna per facilitare la comparazione potrebbe essere disposto dalla procura il prelievo coattivo.

Ovviamente, il passaggio dell’individuazione della corrispondenza di uno o più dna non fornirà risposte definitive all’accusa di violenza sessuale, perché La Russa junior si è sempre difeso ammettendo lui stesso la consumazione di un rapporto, parlando però sempre di rapporti consenzienti. Qualora dalla comparazione risultasse che il dna è dei due ragazzi questo confermerebbe quanto successo quella notte del maggio scorso, ma non proverebbe comunque la violenza sessuale.

La 22enne, nella sua denuncia, ha riferito che il 19 maggio si è svegliata a casa La Russa senza ricordare nulla di quanto accaduto e che Leo Apache le aveva detto che lui e anche l’amico durante al notte avevano avuto rapporti sessuali con lei. Uno dei punti dell’indagine, coordinata dall’aggiunto Maria Letizia Mannella, dalla pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla Squadra mobile, sarà proprio la verifica del consenso o meno e, quindi, se la giovane quella notte, nella casa del presidente del Senato fosse in stato di incoscienza, come ha fatto mettere a verbale. La giovane infatti, agli investigatori aveva raccontato di essersi svegliata la mattina nel letto di Leonardo Apache, di non ricordare nulla e di temere di essere stata drogata con benzodiazepine.

Ai fini dell’ esistenza o meno del consenso saranno determinanti gli esami del contenuto della scheda sim del telefono del figlio del presidente del Senato e del dj Gilardoni.