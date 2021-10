Palermo, 21 ottobre 2021 - Bufera sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il primo cittadino del capoluogo siciliano sarebbe indagato insieme a 23 fra ex assessori, dirigenti e capi area comunali per falso nei bilanci comunali. La notizia è stata diffusa dai siti La Repubblica Palermo e Live Sicilia che riportano come tutti abbiano avuto notificato un avviso di conclusione indagini.

La Procura di Palermo contesta a Orlando e agli altri 23 l'accusa di "falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico". Le indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, avrebbero accertato numerose irregolarità nei bilanci di quattro anni, dal 2016 al 2019.